Volkswagen Golf jest niekwestionowanym królem wśród samochodów, których średnia wieku wynosi 15,5 roku. Takie dane płyną z raportu opracowanego przez sieć AAA Auto.



Wynika z niego, że w maju 2022 roku kupujący mogli wybierać z oferty rynku wtórnego, czyli w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, spośród aż 5 097 egzemplarzy Volkswagena Golfa. Mediana ceny takich aut wynosiła 14 900 złotych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że mediana ceny dla całego rynku wtórnego w tym miesiącu wynosiła 22 900 złotych. Mediana przebiegu dla Volkswagena Golfa z rocznika 2007 wynosiła w maju 211 175 km. Średnio daje to raczej symboliczny wynik na poziomie 13 600 km.

Śtatystyczne auto w Polsce. Grupa VAG i długo, długo nic

Zdjęcie 15-letni Passat jest statystycznie tylko o 100 zł droższy niż Golf / Informacja prasowa

Drugie miejsce - za Golfem - należało do Volkswagena Passata. W maju 2022 roku oferowano do sprzedaży 5003 egzemplarze tego modelu w wieku 15,5 roku. Mediana ceny była wyższa od Golfa tylko o 100 złotych i wynosiła równe 15 000 złotych. Zauważalnie większa - o 47 825 km - była za to mediana przebiegu. W przypadku Passata wynik to 259 000 km.



Trzecie miejsce także należało do samochodu z Grupy Volkswagen. Podium zamknęło Audi A6. W maju 2022 roku na rynku wtórnym oferowano do sprzedaży 3 729 takich aut. Mediana ceny wynosiła 25 900 złotych, a mediana przebiegu, podobnie jak w przypadku Passata, 259 000 km.



Najczęściej sprzedawane w Polsce auta w wieku 15 lat:



Volkswagen Golf - średnia cena 14 900; średni przebieg 211 175 km Volkswagen Passat - średnia cena 15 000; średni przebieg 259 000 km Audi A6 - średnia cena 25 900 zł; średni przebieg 259 000 km BMW 5 - średnia cena 29 900 zł; średni przebieg 260 000 km Mercedes E - średnia cena - 27 900 zł; średni przebieg 254 800 km Opel Zafira - średnia cena - 13 500 zł; średni przebieg 230 000 km Opel Meriva - średnia cena - 11 600 zł; średni przebieg 179 000 km Volkswagen Touran - średnia cena 16 900 zł; średni przebieg 245 000 km Renault Laguna - średnia cena 9 000 zł; średni przebieg 231 000 km Fiat Panda - średnia cena 7 200 zł; średni przebieg 156 060 km



