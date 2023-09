Jakie auto kupić na aplikacje Uber, Bolt, Freenow? Propozycje do 30 tys. zł

Spis treści: 01 Jakie wymagania muszą spełniać auta na Ubera?

02 Bolt - wymagania dotyczące samochodu

03 Wymagania dotyczące pojazdów Freenow

04 Najlepsze auta na taksówkę do 30 tysięcy złotych

05 Skoda Octavia II 1.6 MPI z instalacją LPG - zalety, typowe usterki

06 Używana Toyota Prius II - czy warto kupić, jakie są usterki?

07 Używana Dacia Lodgy - najlepsze silniki, typowe usterki

Aplikacje Ubert, Bolt, Freenow zrewolucjonizowały rynek przewozów pasażerskich w mieście. Swoje aplikacje do zamawiania pojazdów wprowadziły po nich także inne korporacje taksówkarskie. Niezależnie od operatora czy korporacji przewożenie osób wymaga odpowiedniego pojazdu.

Jakie wymagania muszą spełniać auta na Ubera?

Samochody jeżdżące pod szyldem Ubera nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż w 2004 roku (w Warszawie 2005 rok), mieć 4- albo 5-drzwiowe nadwozie, kierownicę po lewej stronie, być zarejestrowane na co najmniej pięć osób w kraju Unii Europejskiej, mieć ważne ubezpieczenie i przegląd techniczny. Auto musi mieć też w dowodzie rejestracyjnym informację o tym, że jest taksówką. Generalną zasadą jest też ta, że pojazd musi być ogólnie w dobrej kondycji technicznej. Na stronie Ubera można sprawdzić, czy pojazd, który zamierzamy wykorzystywać do przejazdów znajduje się na liście dopuszczonych przez firmę.

Reklama

Bolt - wymagania dotyczące samochodu

Swoje zasady dopuszczania pojazdów do użytku ma też Bolt i są one nieco mniej restrykcyjne niż w przypadku Ubera - np. pojazd musi być wyprodukowany co najmniej w 2001 roku.

Wymagania dotyczące pojazdów Freenow

Freenow dopuszcza samochody nie starsze niż 15-letnie, na stronie jest też informacja, że auto musi być co najmniej z segmentu C (kompakty). Dopuszczone są także auta z segmentu B (miejskie), ale one nie mogą być starsze niż 10 lat (w przypadku kombi) lub 5 lat (pozostałe).

Najlepsze auta na taksówkę do 30 tysięcy złotych

W zestawieniu wybraliśmy pojazdy, które kosztują od 15 do 30 tys. zł, mają 4- lub 5-drzwiowe nadwozia, klimatyzację i z uwagi na układ napędowy nie będą generowały wysokich kosztów podczas jazdy w mieście. Zależało nam też na tym, by auta były mało awaryjne, dostępność części do nich była wysoka, a ich ceny przystępne. Liczy się także komfort jazdy, przestronna kabina i pojemny bagażnik. Oto propozycje.

Skoda Octavia II 1.6 MPI z instalacją LPG - zalety, typowe usterki

W przedziale 20-30 tys. zł znajdziemy kilkadziesiąt ogłoszeń, które spełniają nasz wymagania. Skoda Octavia II była produkowana od 2004 do 2013 roku (w 2008 auto przeszło face lifting). Do przewozu pasażerów Octavia nadaje się świetnie. Ma bardzo przestronne wnętrze i bagażnik (560 litrów w hatchbacku, 580 l w kombi), dobrą widoczność z wnętrza i łatwy dostęp do środka (duże otwory drzwiowe), niezbyt rzuca się w oczy, ma nieskomplikowaną obsługę i wygodne siedziska. Auta kosztujące około 20 tys. zł to odmiany sprzed face liftingu z przebiegami około 200 tys. km, w cenie 25-30 tys. zł można już szukać kombi po 2013 roku, czasem nawet z polskiego salonu.

Zdjęcie Skoda Octavia nie ma wyszukanej stylizacji, za to sprawdzony silnik 1.6 MPI, który świetnie współpracuje z instalacją LPG / materiały prasowe

Poza przestronnym wnętrzem największą zaletą Octavii jest nieskomplikowany i sprawdzony układ napędowy. Pod maską pracuje benzynowa jednostka wolnossąca 1.6 MPI o mocy 102 KM, która może nie jest bardzo dynamiczna, ale do jazdy w mieście nie potrzebujemy przecież wybitnych osiągów. Bardziej liczy się to, że koszty eksploatacji obniża instalacja LPG, z którą silnik 1.6 MPI świetnie się dogaduje. W dodatku dostęp do części jest łatwy, nie są one drogie, a mechanicy w warsztatach potwierdzają, że awaryjność tego napędu jest niska. Co prawda zużycie gazu w mieście może sięgać 11 l/100 km, ale mimo to koszt litra LPG nadal zachęca do tego, by jazda taką wersją była opłacalna. Najczęstsza usterka to falowanie obrotów, które jest wrodzoną cechą silnika, pomaga wymiana wtryskiwaczy.

Zdjęcie W autach z przebiegiem powyżej 200 tys. km wnętrze może być już zużyte, pozostaje za to nadal przestronne / materiały prasowe

Problemem Octavii II może być korozja, jednak dotyczy ona głównie tych modeli, które w przeszłości uczestniczyły w kolizjach i zostały niechlujnie naprawione. W autach z przebiegami powyżej 200 tys. km dochodzi już do widocznych oznak zużycia wnętrza, co objawia się m.in. trzeszczeniem elementów czy odchodzeniem skórzanej tapicerki z kierownicy. Zawieszenie Octavii II jest trwałe (a w dodatku komfortowe), wymiany wymagają tylko części typowo eksploatacyjne (sworznie - 200 zł, łożyska - 250 zł).

Używana Skoda Octavia II – wymiary nadwozia i pojemność bagażnika Dł./szer./wys. 4572/1769/1462 mm (4579/1769/1468 - kombi) Rozstaw osi 2575 mm Pojemność bagażnika 560/1460 l (580/1620 l - kombi)

Używana Skoda Octavia II – dane techniczne Wersja 1.6 MPI Silnik R4, benzynowy Pojemność skokowa 1595 cm3 Moc maksymalna

przy obrotach 102 KM

przy 5600 obr/min Maksymalny moment obrotowy

przy obrotach 148 Nm

3800 obr/min

Używana Toyota Prius II - czy warto kupić, jakie są usterki?

Setki (tysiące?) kierowców jeżdżących po ulicach polskich miast i wożących pasażerów modelem Toyota Prius II nie może się mylić. Auto produkowane od 2004 do 2009 roku zajmuje czołowe miejsca w rankingach niezawodności, jest bardzo trwałe mechaniczne, ma oszczędny napęd hybrydowy, który można w dobrej cenie zregenerować i jest pojemne (duży rozstaw osi). Bagażnik Priusa II mierzy 408 l pojemności - nieźle.

Zdjęcie Toyota Prius II ma pancerny napęd hybrydowy, który w razie potrzeby można tanio zregenerować / materiały prasowe

Zawieszenie samochodu miękko resoruje nierówności, układ napędowy to 78-konny silnik benzynowy (z łańcuchowym, bezobsługowym napędem rozrządu) oraz elektryczny, które łącznie zapewniają 110 KM mocy systemowej. Akumulatory Priusa są trwałe, pierwsze oznaki zużycia mogą pojawić się przy 250 tys. km. Aby sprawdzić, w jakim są stanie, wystarczy na oględziny udać się z zainstalowaną w telefonie aplikacją Dr. Prius i testerem OBD na bluetooth. Na rynku są warsztaty, które w cenie około 2000 zł regenerują "baterie". Trzeba pamiętać o wymianie płynu chłodzącego, bo może dojść do rozszczelnienia układu chłodzenia w falowniku. Poza tym napęd jest bardzo trwały i praktycznie bezobsługowy.

Zdjęcie W kabinie zastosowano nietypowy układ zegarów, mimo wieku jest już duży ekran systemu multimediów / materiały prasowe

Co najlepsze, Prius II generacji dogaduje się z instalacją gazową, która jeszcze bardziej obniża i tak już niskie koszty eksploatacji. Auto zużywa w mieście 5-6 l benzyny na 100 km. W przypadku aut z instalacją warto skontrolować głowice. W Priusach II może dochodzić do rozładowania się akumulatora instalacji 12V. Wnętrze jest nietypowe (z centralnie umieszczonymi zegarami cyfrowymi), ale już np. konstrukcja zawieszenia to klasyczne kolumny McPhersona z przodu i belka skrętna z tyłu.

Priusy w lepszym stanie i z niższymi przebiegami (około 200 tys. km) kosztują na polskim rynku 25-30 tysięcy złotych. Z uwagi na niezawodność auta popyt na nie jest ogromny, a liczba ogłoszeń to około 50 w skali kraju.

Używana Toyota Prius II – wymiary nadwozia i pojemność bagażnika Dł./szer./wys. 4450/1725/1490 mm Rozstaw osi 2700 mm Pojemność bagażnika 408/1210 l

Używana Toyota Prius II – dane techniczne Napęd hybrydowy Silnik R4, benzynowy + elektr. Pojemność skokowa 1497 cm3 Moc maksymalna

przy obrotach 78 KM

przy 5000 obr/min Maksymalny moment obrotowy 115 Nm Łączna moc 110 KM Masa własna/ładowność 1300/425 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 10,9 s Prędkość maksymalna 170 km/h

Używana Dacia Lodgy - najlepsze silniki, typowe usterki

Jako nowa była najtańszym samochodem o takich możliwościach transportowych, w dodatku dostępna była także w wersji 7-osobowej, co będzie szczególnie korzystne dla tych przewoźników, którzy chcą być w aplikacji widoczni jako kierowcy posiadający samochód zdolny przewieźć więcej niż pięciu pasażerów. Oczywiście niska cena nie wzięła się z niczego. Środek wykończono plastikami o wątpliwej urodzie, ale za to okazują się one dość trwałe, a w dodatku wnętrze auta łatwo utrzymać w czystości. Bagażnik wersji 5-miejscowej ma pojemność 827 l.

Zdjęcie Dacia Lodgy to pojemny minivan – najlepszy na taksówkę z silnikiem 1.6 MPI i instalacją LPG lub silnikiem wysokoprężnym 1.5 dCi / materiały prasowe

Pod kątem wyboru Lodgy jako samochodu, który ma przewozić pasażerów warto zainteresować się wyłącznie dwiema wersjami - benzynową 1.6 MPI o mocy 82 KM (z instalacją LPG), która jest produkcji Renault (występowała w modelach do 2016 roku) lub wysokoprężną 1.5 dCi (90 KM - do 2018 roku). Z uwagi na ograniczony do 30 tys. zł budżet na rynku dostępne będą auta wyprodukowane do 2015 roku. Na plus - większość z nich ma przebiegi w granicach 100-250 tys. km.

Lodgy z silnikiem 1.6 nadaje się do spokojnej jazdy, silnik jest znany z pancernej wytrzymałości i dobrej współpracy z instalacją LPG. Irytującym problemem mogą okazać się falujące obroty, do sprawdzenia będzie układ dolotowy - jeśli jest nieszczelny do silnika krokowego może dostawać się "fałszywe" powietrze. Pasek rozrządu w tej odmianie należy wymieniać co 150 tys. km wg producenta, ale zalecamy o połowę krótsze interwały. Poważniejszych awarii spodziewać się nie należy.

Zdjęcie Najlepiej wyposażone wersje miały ekran dotykowy, pojemność kabiny i bagażnika pozwala bez problemu przewieźć jednocześnie 5 osób i dużo pakunków / materiały prasowe

Niestety w dieslu, który jest bardzo oszczędny i bardziej dynamiczny od wersji benzynowej, może dochodzić do awarii, ale nie przekreślają one jego wyboru - szczególnie, że w tym modelu zastosowano już jednostkę 1.5 dCi po fabrycznych poprawkach. W silniku mogą zużyć się wtryskiwacze, po 150 tys. km warto wymienić panewki, które mogą się obrócić i doprowadzić do zatarcia. Koszt nie jest przesadnie duży, zamknie się w 2000 zł. Na szczęście mechanicy dobrze znają tę konstrukcję. Zalecają też wymianę oleju co 15 tys. km. Problemy opisane wyżej mogą wynikać właśnie z tego, że poprzedni właściciel wymieniał go w dłuższych odstępach.

Na szczęście zawieszenie okazuje się dość trwałe i dobrze znosi duże obciążenie, zużywają się tylko takie elementy jak drążki stabilizatora czy kierownicze. Jak to we francuskim aucie Dacia może mieć problemy z szalejącą elektroniką - na zegarach pojawiają się losowo komunikaty o błędach, wskaźnik paliwa nie działa prawidłowo, informacje o zużycie też potrafią być przekłamane.

Patrząc na rynek lepiej zainteresować się autami w wyższych wersjach wyposażenia, Laureate czy Prestige, czyli tych z klimatyzacją, elektryką przednich szyb, miniwyświetlaczem na konsoli środkowej czy roletą bagażnika.

Używana Dacia Lodgy – wymiary nadwozia i pojemność bagażnika Dł./szer./wys. 4498/1751/1714 mm Rozstaw osi 2810 mm Pojemność bagażnika 827/2617 l