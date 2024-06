Spis treści: 01 Samochody z USA - głównie powypadkowe

Jak się okazuje, nie brakuje chętnych do sprowadzania samochodów zza Oceanu. Co roku sprowadza się ich przeszło 50 tysięcy. I to pomimo tego, że wiąże się to z wysokimi kosztami - oprócz podatku akcyzowego, który wynosi 3,1 proc. wartości auta z silnikiem do 2 litrów lub 18,6 proc. przy większych silnikach, trzeba opłacić jeszcze 10 proc. cła.



Samochody z USA - głównie powypadkowe

Eksperci nie ukrywają, że opłacalność importu z USA wynika w dużej mierze z faktu, że sprowadzamy stamtąd auta powypadkowe. Antoni Tryanowski z firmy Motoexim, zajmującej się takim importem szacuje, że stanowią one większość sprowadzanych. Koszt naprawy w Polsce jest znacznie niższy niż w USA, a tamtejsze ubezpieczalnie obniżają wartość pojazdów według amerykańskich stawek, więc finalnie uszkodzone auta stają się z polskiego punktu widzenia atrakcyjne cenowo. Niższa wartość sprawia, że wspomniane wcześniej obciążenia celne stają się mniej dotkliwe.



Nie bez znaczenia pozostaje również umacniająca się złotówka. Jeszcze w październiku 2022 roku średni kurs dolara sięgał 5 zł, a dziś jest to o złotówkę mniej. Tym samym koszt zakupu auta za dolary spadł o 20 proc.

Jak kupić samochód z USA?

Tak jak w przypadku rodzimego rynku, są trzy drogi. Można skorzystać z ofert osób prywatnych, przejrzeć oferty dealerów albo skoncentrować się na samochodach, które są w posiadaniu banków, firm leasingowych lub towarzystw ubezpieczeniowych. Można to zrobić samodzielnie, albo skorzystać z pomocy firm, które zajmują się zawodowo wyszukiwaniem i importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych do Polski.



Zdjęcie Polacy chętnie ściągają z USA samochody nietuzinkowe / Mirosław Domagała

Ile kosztuje sprowadzenie samochodu z USA do Polski?

Do samej ceny pojazdu, która wzrośnie o wspomniane na początku obciążenia podatkowe i koszt ewentualnej naprawy, trzeba doliczyć jeszcze koszty związane z przetransportowaniem auta do kraju. Według wyliczeń przygotowanych przez ekspertów z American Cars Mania, należy uwzględnić koszt transportu samochodu z miejsca postoju do portu i koszt frachtu morskiego. Do tego dojdzie jeszcze koszt transportu z portu w Europie do miejsca docelowego.

Koszt lądowy wynosi zwykle od pół do półtora dolara za milę. Transport morski z USA to wydatek rzędu 600 do 2 000 dolarów. Najtaniej jest importować auta z wschodniego wybrzeża USA, najdrożej - z zachodniego krańca. Auta ze Stanów trafiają zwykle do portów w Niemczech lub Holandii i stamtąd muszą trafić na lawecie do Polski, co kosztuje kolejny 1 000 - 1 500 zł.



Zdjęcie Samochody importowane z USA zwykle mają za sobą jakieś przygody. To nie musi jednak oznaczać, że do niczego się nie nadają / INTERIA.PL

Auto z USA musi zostać poddane modyfikacjom

Julia Langa z firmy autoplac.pl ostrzega, że polskie przepisy są bardzo rygorystyczne dla amerykańskich pojazdów. Konieczna jest adaptacja oświetlenia - chociażby kierunkowskazów, które nie są oddzielone od świateł postojowych i mają czerwoną barwę, a u nas muszą mieć pomarańczową. Zdarza się, że w autach z USA nie ma świateł przeciwmgielnych, które u nas są wymagane. No i w większości aut z USA światła mijania nie spełniają wymagań europejskich, bo świecą symetrycznie, a europejskie przepisy wymagają dodatkowego doświetlenia pobocza.



Jednak nawet po uwzględnieniu wszystkich wydatków, niejednokrotnie okazuje się, że koszt całej operacji z rejestracją jest niższy niż w przypadku tych samych samochodów z rynku europejskiego. No i ze Stanów można sprowadzać auta, których w Europie nigdy nie sprzedawano. Należy jednak dobrze sprawdzić historię pojazdu, lub skorzystać z pomocy renomowanej firmy, by nie kupić reanimowanego "gruza".