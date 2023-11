Hyundai Getz. Typowe usterki, zalety, wady i polecane wersje

Spis treści: 01 Używany Hyundai Getz (2002-2009): historia modelu, wyposażenie

02 Używany Hyundai Getz - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

03 Używany Hyundai Getz - który silnik wybrać?

04 Używany Hyundai Getz - typowe usterki

05 Hyundai Getz - ceny na rynku używanych

Używany Hyundai Getz (2002-2009): historia modelu, wyposażenie

Poszukując stosunkowo taniego auta, w cenie między 5 a 10 tys. zł (zakładając cenę minimalną, zmniejszamy ryzyko trafienia na auto, które pozornie jest tanie, a w rzeczywistości okazuje się skarbonką) możemy trafić m.in. na Hyundaia Getz. Auto oferowane było na rynku europejskim od 2002 do 2009 roku. W 2005 r. natomiast przeszło face lifting i właśnie egzemplarze od tego rocznika polecamy - co prawda nadal wystylizowane są one bardzo zachowawczo (choć da się tu zauważyć pewien postęp względem poprzedniej wersji, m.in. dzięki zaokrąglonej osłonie chłodnicy czy bardziej wyrazistym reflektorom), ale poprawiono wyposażenie i wzmocniono wówczas silniki, a także lepiej zabezpieczono nadwozie auta przed korozją. Hyundai Getz to typowy przedstawiciel segmentu B, czyli konkurent Skody Fabii i spółki.

Nadwozie koreańskiego modelu mierzy nieco ponad 3,8 m długości, ale z uwagi na niezły rozstaw osi (2455 mm) w kabinie wygospodarowano sporo miejsce dla pasażerów. Bagażnik pomieści przeciętne 255 litrów. W 2006 roku pojawiła się odmiana Cross, czyli wersja z nakładkami na nadkolach i relingami, ale dziś pozostaje ona rzadkością. Hyundai Getz sprawdza się w mieście dzięki dobrej zwrotności i dość wysokiej pozycji siedzenia oraz mocnemu wspomaganiu kierownicy, jednak w trasach może przeszkadzać fotel o zerowym trzymaniu bocznym oraz słabe wyczucie tego, co dzieje się z kołami. Do przemieszczania się z punktu A do B Getz nadaje się jednak znakomicie. Wyposażenie auta może zawierać ABS, klimatyzację, poduszki powietrzne, elektrycznie sterowane szyby czy lusterka, a także ESP czy skórzane obszycie kierownicy. To w tych bogatszych wersjach (głównie z importu), bo zdarzają się też zupełne "golasy", nawet bez wspomagania kierownicy, których oczywiście nie polecamy. Obsługa auta okazuje się prosta, zegary są czytelne, niektóre egzemplarze mają w kabinie kolorowe wstawki, które z założenia miały ożywić plastikową i szarą kabinę.

Zdjęcie Wnętrze Hyundaia Getza to typowe dla aut małych materiały, czyli dużo plastiku o bardzo przeciętnym wyglądzie, wersji z akcentami kolorystycznymi prawie na rynku używanych nie uświadczymy / Motor

Używany Hyundai Getz - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys.: 3825/1665/1490 mm

3825/1665/1490 mm Rozstaw osi: 2455 mm

2455 mm Pojemność bagażnika: 255/977 l

Używany Hyundai Getz - który silnik wybrać?

Hyundai Getz był oferowany z czterema silnikami benzynowymi, wszystkie były wolnossące i miały cztery cylindry. Podstawowy wariant o pojemności 1.1 osiągał 63/67 KM (więcej po face liftingu) i z uwagi na słabe osiągi oraz stosunkowo wysokie zużycie paliwa (żeby "zachęcić" auto do jazdy trzeba korzystać z wyższych obrotów, a to przekłada się na spalanie) nie będzie najlepszym wyborem. Złoty środek to wersja z silnikiem 1.3 (82/86 KM), który pali podobnie, a dużo lepiej radzi sobie z rozpędzaniem auta. Dla oszczędnych można polecić szukanie egzemplarza z instalacją LPG, z którą Getz w tej wersji dogaduje się bardzo dobrze. Rzadko na rynku występują mocniejsze wersje auta (1.4/97 KM lub 1.6 105/106 KM), ale jeśli ktoś natknie się na którąś z nich, to nie będziemy odradzać - szczególnie dobra jest odmiana z silnikiem 1.4, który pali podobnie, co 1.3, a jest bardziej elastyczny.

Co ciekawe, Hyundai Getz był sprzedawany także z dieslem 1.5 CRDi (najpierw 3-cylindrowym o mocy 82 KM, potem 4-cylindrowym o mocy 88/110 KM), ale z uwagi na bardziej zaawansowany osprzęt silnika niż w przypadku prostych jednostek benzynowych trudno polecać wersje wysokoprężne, komuś, kto szuka taniego auta do miasta i na dojazdy do pracy.

Używany Hyundai Getz - typowe usterki

Początkowo auto mogło mieć problemy z korozją nadwozia, ale od 2005 roku ten problem jest mniejszy. Niezależnie od rocznika rdza może "zjadać" elementy układu wydechowego. Użytkownicy narzekają też na lakier podatny na zarysowania. Korodują także elementy układu hamulcowego, niezbyt odporne na zużycie okazują się też jego elementy cierne. Z silników i skrzyń biegów może wyciekać olej, często psuje się oświetlenie (przepalają się żarówki). W generalnie odpornym na zużycie zawieszeniu najczęściej zużywają się elementy gumowe (tuleje) i łożyska z tyłu. Hałas w czasie jazdy mogą powodować plastikowe osłony amortyzatorów.

Hyundai Getz - ceny na rynku używanych

Na największym portalu ogłoszeniowym w cenie od 5 do 10 tys. zł można znaleźć około 30 egzemplarzy modelu Hyundai Getz. Około 2/3 stanowią niestety odmiany z najsłabszym silnikiem 1.1, którego nie polecamy. Warto poszukać modelu z jednostką 1.3/1.4.

Hyundai Getz - plusy:

dość przestronne wnętrze

bogate wyposażenie

silnik 1,3 dobrze współpracuje z instalacją LPG

Hyundai Getz - minusy:

stylistyka

problemy z korozją układu wydechowego i hamulcowego

Hyundai Getz – dane techniczne (polecana wersja) Wersja 1.3 Silnik R4, benzynowy Pojemność skokowa 1341 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 85 KM przy 5800 obr/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 119 Nm przy 3200/min Masa własna/ładowność 976/524 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 11,5 s Prędkość maksymalna 164 km/h