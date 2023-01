Ingerencja we wskazania samochodowego drogomierza przez wiele lat była w Polsce jednym z najpopularniejszych oszustw w motoryzacyjnym świecie. Chociaż nowelizacja Kodeksu karnego w 2020 roku w pewnym stopniu ograniczyła zjawisko "cofania licznika", obecna sytuacja na rynku wtórnym wciąż nie napawa spokojem.

15 proc. samochodów w USA ma przekręcone liczniki

Jak się okazuje podobny problem dotyczy także innych krajów - nie tylko europejskich. Według raportu opublikowanego przez CarFax - amerykańską firmę specjalizującą się w badaniu historii pojazdów - ponad 1,9 miliona samochodów poruszających się po amerykańskich drogach posiada przekręcony licznik kilometrów. Suma ta oznacza wzrost o 7 proc. w stosunku do 2021 roku.

Eksperci pokusili się nawet o sklasyfikowanie poszczególnych stanów, uwzględniając liczbę pojazdów dotkniętych tym popularnym fałszerstwem. Pierwsze miejsce w niechlubnym zestawieniu zajmuje Kalifornia z wynikiem 437 600 sfałszowanych samochodów. W pierwszej dziesiątce znajduje się także Teksas, Floryda oraz Karlona Północna. Najmniej fałszerstw drogomierza wykryto na terenie Alaski oraz Wyoming.

Liczniki cofnięte o nawet 65 000 km

Badanie przeprowadzone jakiś czas temu przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wykazało, że większość z samochodów dotkniętych korekcją licznika, wskazywało przebiegi mniejsze o średnio 40 000 mil. To prawie 65 000 kilometrów. Władze poszczególnych stanów jednogłośnie nazwały fałszowanie licznika kilometrów "największym oszustwem konsumenckim w Ameryce".

Niestety nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta uległa poprawie. Chęć większego zysku oraz stosunkowa łatwość w dokonaniu korekty drogomierza, skłaniają nieuczciwych sprzedawców do coraz częstszego kombinowania. Popularne sklepy internetowe są pełne ofert urządzeń, które umożliwiają przeprowadzenie szybkiego i bezinwazyjnego oszustwa.

Jak sprawdzić, czy w samochodzie został cofnięty licznik?

Niezależnie od kraju, w którym występuje to zjawisko, istnieją pewne sposoby na wykrycie nieuczciwej korekty licznika.

Pierwszym jest obserwacja stanu technicznego pojazdu. Warto zwrócić uwagę na wnętrze samochodu. W przypadku wieloletniego i intensywnego eksploatowania auta, elementy, takie jak fotel kierowcy, pedały i drążek zmiany biegów mogą być mocno przetarte.

Kiedyś szukając śladów oszustwa, można było również sprawdzić, czy na liczniku analogowym nie znajdują się zadrapania lub inne ślady ingerencji. Obecnie trudno na rynku o pojazd bez elektronicznego drogomierza, a w jego przypadku "korekta" odbywa się po prostu przez podpięcie odpowiedniego urządzenia.

Przede wszystkim jednak, warto zapoznać się z dokumentacją pojazdu i udostępnionymi raportami. Na rynku nie brakuje firm, które odpłatnie wyszukują historii samochodu. Skorzystanie z ich usług niekiedy może okazać się zbawienne dla naszych finansów.

