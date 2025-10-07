Audi Select :plus - sprawdzone auta używane na wyciągnięcie ręki

Zakup auta używanego to prawie zawsze mieszanka ekscytacji i stresu. Z jednej strony to szansa na zdobycie wymarzonego modelu w korzystnej cenie, z drugiej - pojawiają się liczne wątpliwości. Czy pojazd regularnie był serwisowany? Czy przebieg jest prawdziwy? Czy poprzedni właściciele nie ukryli usterek, które ujawnią się dopiero po kilku tygodniach bądź miesiącach? Wszystko to może skutecznie odstraszać, nawet jeśli cena jest atrakcyjna, a pojazd na pierwszy rzut oka prezentuje się świetnie.

Audi Select :plus - używany samochód nie musi być zagadką

Lęk przed niespodziankami wciąż jest jednak obecny, stanowiąc główną barierę w podjęciu ostatecznej decyzji. Ale... jest też inna droga: Audi Select :plus. To program, w którym każde auto przechodzi staranną selekcję, spełnia najwyższe standardy jakości marki Audi i daje pewność zakupu, jakiej nie oferuje zwykły rynek samochodów używanych.

Audi Select :plus jest jednak czymś więcej niż tylko zwykłą ofertą aut używanych. To komplementarna koncepcja, która zapewnia klientom spokój i bezpieczeństwo, jakie zwykle kojarzą się z zakupem nowych samochodów. Każdy pojazd w programie jest dokładnie sprawdzany, a jego pochodzenie i historia serwisowa są w pełni jawne.

Oznacza to, że można skupić się wyłącznie na wyborze modelu, który najbardziej nam odpowiada, nie martwiąc się o ukryte problemy techniczne czy wątpliwe źródło pochodzenia pojazdu. A następnie po prostu... czerpać przyjemność z jazdy.

Audi Select :plus - oferta, która wykracza poza typowe używane auta

Podstawą programu Audi Select :plus jest pełna transparentność. Każdy samochód posiada udokumentowaną historię serwisową, dzięki czemu przed podjęciem decyzji o zakupie wiadomo, iż wszystkie przeglądy i naprawy były przeprowadzane zgodnie z wytycznymi producenta.

Pojazdy przechodzą ponadto szczegółowy przegląd (117 punktów kontrolnych!), dlatego nie ma aż tak dużego znaczenia wiek auta. Dokładne sprawdzenie stanu technicznego, bezpieczeństwa, elektroniki, zawieszenia, hamulców, układu napędowego i wielu innych elementów oznacza, że klient otrzymuje samochód pewny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.

Program Audi Select :plus odmienia sytuację na rynku aut używanych materiały promocyjne

Co więcej, każdy pojazd przechodzi dokładną kontrolę dokumentacji, w tym historii właścicieli oraz przebiegu. To eliminuje ryzyko nieuczciwych praktyk, które wciąż pojawiają się na rynku, ale nie dotyczy to samochodów używanych w Programie Audi Select :plus. Brak tajemnic sprawia, że decyzja przestaje być oparta przede wszystkim na przypuszczeniach. Audi Select :plus oferuje także szereg dodatkowych korzyści.

Audi Select :plus - używane i sprawdzone

Audi Select :plus obejmuje auta w różnym wieku - od rocznych do ośmioletnich - ale dzięki rygorystycznym standardom selekcji każdy pojazd spełnia wyśrubowane normy jakości marki. A więc nawet starszy samochód gwarantuje pełen spokój. W ofercie znajdziemy takie modele, jak między innymi A3 Sportback czy Limousine, A4, A6, Q2, Q3, Q5, A8 i wiele innych. Kupujemy samochód, a zyskujemy także komfort i bezpieczeństwo.

Audi Select :plus to także dwuletnia gwarancja (z opcją na jej wydłużenie), co przekłada się na brak obaw związanych z nieprzewidzianymi wydatkami na naprawy. Program obejmuje dodatkowo również dwuletni Serwis Olejowy, co z kolei pozwala utrzymać silnik w idealnym stanie bez dodatkowych kosztów eksploatacyjnych.

Samochody używane wchodzące w skład oferty Audi Select :plus są dostępne w autoryzowanych salonach Audi w całej Polsce materiały promocyjne

Dodatkowo każdy samochód w programie jest objęty dwuletnim Pakietem Assistance. Tutaj z kolei odpada stres związany z różnego rodzaju niepożądanymi sytuacjami na drodze - klienci mogą liczyć na szybką pomoc i wsparcie w każdej sytuacji (między innymi samochód zastępczy do siedmiu dni serwisowania czy wymianę uszkodzonych części na nowe - oryginalne).

Audi Select :plus - szeroki wachlarz możliwości finansowania

Program Audi Select :plus to wreszcie wiele zróżnicowanych form finansowania (kredyt, leasing, najem długoterminowy), dopasowanych zarówno do potrzeb klientów prywatnych, jak i biznesowych. Samochody mogą być sfinansowane przez produkty z szerokiej oferty Volkswagen Financial Services. Nie trzeba więc dysponować pokaźną kwotą, aby jeździć samochodem premium.

Klienci indywidualni mogą skorzystać z rozwiązań kredytowych, które pozwalają rozłożyć koszt zakupu samochodu na wygodne raty, a także wliczyć w miesięczne zobowiązanie dodatkowe usługi (ubezpieczenie czy pakiety serwisowe). Nic też nie stoi na przeszkodzie, by zostawić samochód dowolnej marki w rozliczeniu.

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji różne formy leasingu - zawsze z elastycznymi warunkami, pozwalającymi zachować pełną kontrolę nad kosztami i płynnością finansową. Po zakończeniu okresu finansowania zostaje do podjęcia decyzja o dalszych losach samochodu. Dostępne są trzy możliwości: przedłużenie finansowania, oddanie auta lub spłata całej pozostałej kwoty jednorazowo.

Dopasowanie oferty finansowej do indywidualnych potrzeb umożliwia kalkulator rat. Dzięki temu narzędziu każdy klient może oszacować miesięczne obciążenia i wybrać opcję najlepiej odpowiadającą jego sytuacji finansowej.

Audi Select :plus to dowód na to, że samochody używane nie muszą wiązać się z ryzykiem, niepewnością i dodatkowymi kosztami. Program łączy w sobie transparentność, bezpieczeństwo, komfort oraz elastyczne opcje finansowania. A jeśli dodamy to wszystko do siebie, otrzymamy spokój i pewność zakupu.

Materiał promocyjny