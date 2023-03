ADAC: niemieckie auta psują się co 9 sekund. Coraz więcej awarii elektryków

Paweł Rygas Samochody używane

ADAC poinformowało właśnie, że w 2022 roku mobilni mechanicy, zwani w Niemczech "żółtymi aniołami", wzywani byli do zepsutych pojazdów średnio 9,3 tys. razy dziennie. Oznacza to, że niemieccy kierowcy korzystali z ich pomocy co 9 sekund. Dwukrotnie wzrosła liczba interwencji w stosunku do hybryd i samochodów elektrycznych.

Zdjęcie Zdaniem ADAC samochody w Niemczech psuły się w 2022 roku co około 9 sekund. Mobilni mechanicy interweniowali blisko 3,5 mln razy / Aleksander Rabij/Reporter / Agencja SE/East News