14. silnik i 4. zestaw baterii w 10 lat. Tak się jeździ Teslą

Jak ładować baterię Tesli by zwiększyć przebieg?

Jak widać, auto nie miało lekko - von Gemmingen-Hornberg opowiada, że niejednokrotnie zdarzało mu się przejeżdżać nawet 1300 km dziennie. Ma na swoim koncie również wyprawę na dystansie 14 tys. km przebytych w 14 dni. Co ważne, zwykle nie pozwala, by bateria rozładowała się poniżej 20, a bardzo rzadko - 10 proc. W trasie stara się utrzymać poziom ładowania w zakresie 15 do 70 proc. - jak twierdzi, to zdrowe dla baterii i w tym zakresie ładuje się ona najszybciej.



Wymiana baterii w Tesli Model S

Niemiecki kierowca przyznaje, że by osiągnąć ten rekordowy wynik musiał niejednokrotnie meldować się w serwisie Tesli i korzystać z napraw gwarancyjnych. Aktualnie jeździ na czternastym silniku i czwartym zestawie baterii. Niska trwałość silników to podobno częsty problem w Modelach S z pierwszych lat produkcji. Tesla tylko raz wymieniła silnik na nowy - pozostałe zamieniono na inne naprawiane. Na tym nowym von Gemmingen-Hornberg zrobił przeszło 700 tys. km. Pozostałe wymieniane są co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.

Jeśli chodzi o zestawy baterii - na każdym przejechał sporo ponad pół miliona kilometrów. Aktualnie gwarancja na ten element już się skończyła, ale właściciel jest przekonany, że przejedzie na obecnym zestawie jeszcze wiele kilometrów, a potem go sprzeda i kupi sobie kolejny.

Z faktu, że w tym egzemplarzu dokonano 13. wymian jednostki napędowej, czyli statystycznie jeden silnik nie wystarczył nawet na rok, nie ma co wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Według danych Plug-in America, nawet 2/3 Modeli S z pierwszych lat produkcji przeszły wymianę jednostki napędowej przed osiągnięciem przebiegu 60 tys. km. Nie musiało się to również wiązać z awarią uniemożliwiającą jazdę - polityka serwisowa Tesli zakładała, że silniki należało wymieniać np. gdy zaczęły wydawać hałaśliwy dźwięk, bez czekania, aż przestaną działać. W sieci można znaleźć wiele przykładów Tesli, które pokonały setki tysięcy kilometrów na oryginalnym silniku i oryginalnym zestawie akumulatorów. Hansjörg von Gemmingen-Hornberg jest tak zadowolony ze tego auta, że zrezygnował ze złożonej rezerwacji na elektryczny samochód marki Lucid, żeby dalej śrubować rekord przebiegu swojej Tesli.