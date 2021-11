Reklama

Zdjęcie Ford Kuga plug-in / INTERIA.PL

W praktyce przekłada się to na radykalną obniżkę zużycia paliwa, niższe koszty eksploatacji, a przede wszystkim ulgę dla środowiska naturalnego, czyli to o co tak naprawdę dzisiaj walczymy.

Zdjęcie Ford Kuga plug-in / INTERIA.PL

Żeby jednak w pełni wykorzystać potencjał takiego układu, hybrydą plug-in trzeba nauczyć się jeździć. I w cale nie chodzi tu o technikę jazdy. Ta pozostaje niezmienna. Przede wszystkim dostosowujemy prędkość do warunków na drodze, przestrzegamy przepisów, a czasami nawet myślimy za innych.

Nauka jazdy hybrydą plug-in polega bardziej na wyrobieniu sobie pewnych nawyków, które później pozwolą nam oszczędzać pieniądze i środowisko naturalne.

Ford Kuga Hybrid Plug-in posiada układ napędowy składający się się z 2,5-litrowego wolnossącego benzynowego silnika spalinowego oraz współpracującego z nim silnika elektrycznego. Taki zestaw daje moc systemową na poziomie 225 koni mechanicznych, która przekazywana jest na przednie koła poprzez bezstopniową, automatyczną skrzynię biegów.

Zdjęcie Ford Kuga plug-in / INTERIA.PL

Uzupełnieniem hybrydy plug-in jest wysokonapięciowy akumulator o pojemności 14,4 kWh, który - to ważne - ładowany może być z zewnętrznego źródła.

Dwie podstawowe zasady determinujące eksploatację hybrydy plug-in to jazda z naładowanym akumulatorem, a także odpowiednia strategia na zaplanowaną trasę.

Układ hybrydowy Forda Kugi pracować może w jednym z czterech fabrycznie zapisanych programów. Poprzez przycisk znajdujący się na konsoli centralnej, wybrać możemy tryb jazdy elektrycznej (EV teraz), w której używany będzie wyłącznie silnik elektryczny.

Drugi program - nazwany EV później - dedykowany jest jeździe z wykorzystaniem silnika spalinowego. Trzeci - EV Auto, łączy pracę obu jednostek.

Zdjęcie Ford Kuga plug-in / INTERIA.PL

Najłatwiej wytłumaczyć przeznaczenie ostatniego, czwartego programu, który w nomenklaturze Forda nazwy się ładowanie. Jak można się domyślić, służy on ładowaniu akumulatora, a więc wtedy silnik spalinowy częściowo pracować będzie jako napęd generatora.

Każdy z tych programów umożliwia nam użycie układu hybrydowego, lub jego poszczególnych elementów, zgodnie z naszymi chwilowymi potrzebami.

W tym miejscu należy wspomnieć jeszcze o ładowaniu akumulatora, który dla maksymalizacji korzyści powinien być stale wypełniony energią.

Przeanalizujmy zatem kilka, z wielu możliwych, scenariuszy jazdy hybrydą plug-in.

Zdjęcie Ford Kuga plug-in / INTERIA.PL

Jeżeli nasza podróż na przykład z domu do pracy i z powrotem nie przekracza 50-60 kilometrów, śmiało możemy wybrać tryb jazdy czysto elektrycznej. Mniej więcej takie zasięgi oferuje Kuga Hybrid plug-in, a jazda na prądzie oznacza po prostu niższe rachunki i zerową emisję szkodliwych związków. Oczywiście po powrocie do domu pamiętajcie podłączeniu Kugi do prądu.

Scenariusz numer 2. Jeśli zaplanowany dystans przekracza elektryczne możliwości Kugi, wtedy na części naszej drogi możemy użyć trybu mieszanego, zostawiając sobie jazdę zeroemisyjną na ostatni, miejski odcinek naszej podróży.

Wreszcie scenariusz numer 3, czyli wyjazd na wakacje. Przy pokonywaniu kilkusetkilometrowych odcinków lepiej zdać się na silnik spalinowy, oszczędzając energię w akumulatorze na wsparcie konwencjonalnej jednostki w trudniejszych manewrach, na przykład podczas wyprzedzania innych pojazdów. Efekt dodatkowy to niższe zużycie paliwa.

Zdjęcie Ford Kuga plug-in / INTERIA.PL

W każdym z tych programów, mamy jeszcze możliwość odzyskiwania energii w czasie hamowania. Magiczny przycisk oznaczony literką L obniża przełożenie w układzie napędowym, co przydaje się w trakcie rekuperacji energii, a także w przypadku holowania przyczepy, o masie do 1500 kg.

Choć z pozoru wybór strategii wydawać się może nieco skomplikowany, w praktyce szybko i sprawnie powinniśmy radzić sobie w doborem programu pracy układu hybrydowego.

Hybrydy typu plug-in to przykład dobrego kompromisu. Kompromisu pomiędzy tą starą, konwencjonalną motoryzacją, a tą motoryzacją przyszłości, która dzisiaj wydaje się elektryczna, ale chyba jeszcze na obecną chwilę zbyt droga.

Dzięki takim samochodom jak Ford Kuga Hybrid Plug-in, transformacja może być łagodniejsza dla naszych portfeli i dać szybkie efekty w kwestii ochrony środowiska.



Elektromaniak Polski, Marek Wicher

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ford Kuga plug-in. Lekcje hybrydowej jazdy. Film INTERIA.PL