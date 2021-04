Volvo S90 T8 Recharge - szybkie, oszczędne, luksusowe

Świetne osiągi oraz niskie spalanie - te dwie sprzeczności mają w teorii mają łączyć mocne hybryd plug-in marek premium. Topowa odmiana Volvo S90 udowadnia, że nie musi to być tylko teoria.

Zdjęcie Volvo S90 T8 Recharge Inscription / INTERIA.PL

Nadwozie

Największy sedan marki po face liftingu mierzy 4963 mm. Klasycznie poprowadzone linie, duży, chromowany grill oraz 18 calowe aluminiowe felgi (standard w wersji Inscription) tworzą eleganckie auto. Nakreślony przez projektantów tył wzbudza jednak kontrowersje.

Wnętrze

Komfortowe fotele, obszyte perforowaną skórzaną tapicerką Nappa (10 390 zł) doskonale podpierają całe plecy. Oprócz funkcji podgrzewania (z przodu i z tyłu w pakiecie Climate Pro za 9500 zł) i wentylacji, posiadają dodatkowo kilka programów masażu (3500 zł). Są niesamowicie wygodne. Długość siedziska można dopasować. Niestety, pomimo sporych rozmiarów karoserii, nie przekłada się to na ilość miejsca wewnątrz. Szczególnie brakuje go wysokim pasażerom z tyłu. Akumulatory, w odróżnieniu od konkurentów, zostały umieszczone pośrodku pojazdu, co ma pozytywny wpływ na prowadzenie. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest zachowanie pojemności bagażnika, która wynosi 461 l. Na szczególną uwagę zasługuje opcjonalny (12 500 zł) system nagłośnienia Bowers & Wilkins, który jest w stanie przenieść pasażerów wprost na salę koncertową. Bez wątpienia, to jeden z najlepszych systemów nagłośnienia na rynku.

Zdjęcie Volvo S90 T8 Recharge Inscription / INTERIA.PL

Jazda

Do dyspozycji kierowcy jest kilka trybów jazdy. Począwszy od PURE, w którym auto w zupełnej ciszy porusza się wyłącznie przy użyciu silnika elektrycznego, poprzez HYBRID, gdzie dla optymalizacji zużycia paliwa napęd jest mieszany, do trybu POWER - przy akompaniamencie pomruku silnika priorytetem są osiągi. Niby tylko 4 cylindry i niespełna 2 litry pojemności, ale współczesna technologia potrafi z nich wykrzesać 390 KM. Sprężarka mechaniczna, turbosprężarka oraz silnik elektryczny zapewniają moment obrotowy wynoszący 640 Nm! To wystarcza by katapultować ponad dwutonową limuzynę od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,1 sekundy. Silnik elektryczny napędza tylne koła tworząc napęd AWD. Opcjonalne (8820 zł) zawieszenie z pneumatyką z tyłu i adaptacyjnymi amortyzatorami z przodu łączy bardzo dobre prowadzenie z wysokim komfortem jazdy. Zestrojone jest w taki sposób, że kierowca czuje się bezpiecznie nawet podczas szybko pokonywanych zakrętów.

Średnie spalanie w cyklu mieszanym w trybie HYBRID waha się od 3 do 15 litrów na 100 km. To bardzo duża rozpiętość. Wszystko zależy od dynamiki jazdy i stopnia naładowania akumulatorów. Przy rozładowanej baterii, zużycie benzyny zmierzone po spokojnej jeździe miejskiej wyniosło 10,5 l/100 km.

Zdjęcie Volvo S90 T8 Recharge Inscription / INTERIA.PL

Jazda przy użyciu funkcji Pilot Assist w połączeniu z adaptacyjnym tempomatem, ma na celu wspomaganie kierowcy podczas jazdy w korku. Warto jednak być czujnym podczas używania tej funkcji, ponieważ auto potrafi nieoczekiwanie zjechać z pasa ruchu. Ale jest to tylko system asystujący kierowcy, a nie taki, pozwalający na zdejmowanie rąk z kierownicy.

Obsługa większości funkcji pojazdu przy pomocy dużego ekranu dotykowego z kilkoma ekranami, wymaga chwili przyzwyczajenia. Parkowanie ułatwia system kamer 360, z obrazem wysokiej rozdzielczości.

Bezpieczeństwo

Od dawna marka Volvo wyznacza standardy w tej dziedzinie. Jednym z przykładów jest stworzenie pasów bezpieczeństwa już w 1959 roku (grawery na klamrach dyskretnie o tym przypominają). W przeprowadzonych testach Euro NCAP w 2017 roku model S90 zdobył komplet pięciu gwiazdek. Opcja Intellisafe Surround (3100 zł) oferuje komplet inteligentnych systemów, m. in.: BLIS, który oprócz monitorowania martwego pola w lusterkach, w przypadku zagrożenia kolizją, pomoże wrócić na wcześniej zajmowany pas. Warto również wymienić układ Cross Traffic Alert z funkcją automatycznego hamowania, pomagający zauważyć zbliżające się pojazdy podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca postojowego.

Koszty

Ceny modelu S90 Recharge zaczynają się od kwoty 299 900 zł. Testowany egzemplarz wraz z wyposażeniem dodatkowym kosztuje 418 500 zł. To opłata za doskonałe wykończenie, niesamowity komfort oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Opcjonalna 3 fazowa stacja ładowania o mocy 22 kW kosztuje 4500 zł. Pozwala dwukrotnie przyspieszyć ładowanie. Proces można monitorować przy pomocy smartphone’a. Standardowe ładowanie prądem z gniazdka 230V zajmuje około 9 godzin. Po jego zakończeniu, w trybie PURE (zeroemisyjnym) przejechaliśmy około 25 km. To dosyć krótki dystans (producent obiecuje nawet 58 km), ale trzeba pamiętać, że wiele zależy od stylu jazdy oraz temperatury otoczenia.

Zdjęcie Volvo S90 T8 Recharge Inscription / INTERIA.PL

Podsumowanie

Dyskretna elegancja w połączeniu z najnowszą technologią - tak w kilku słowach można scharakteryzować najnowszą limuzynę Volvo. Przeniesienie produkcji do Chin nie wpłynęło negatywnie na jakość wykonania, która pozostała na najwyższym poziomie. Dynamiczny i oszczędny napęd, niesamowity komfort, najwyższy poziom bezpieczeństwa - to mocne strony Volvo S90 T8 Recharge.

Volvo S90 T8 Recharge Inscription Dane techniczne Silnik spalinowy R4, benzynowy turbo+kompresor Pojemność 1969 ccm Moc 303 KM Maksymalny moment obrotowy 400 Nm Moc silnika elektrycznego 87 KM Maks. mom. obr. silnika el. 240 Nm Łączna moc układu 390 KM Łączny maks. mom. układu 640 Nm Pojemność baterii 9,2 kWh Skrzynia biegów automatyczna 8b Napęd 4x4 (dołączany) Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 5,1 s Prędkość maksymalna 180 km/h Zasięg elektryczny 58 km Średnie zużycie paliwa 2,7 l/100 km Wymiary Długość 4963 mm Szerokość 1890 mm Wysokość 1443 mm Rozstaw osi 2941 mm Pojemność bagażnika 461 l Cena 329 tys. zł

Radosław Oprządek