Suzuki Vitara All Grip Hybrid. Nasz test

Suzuki Vitara All Grip Hybrid, które otrzymaliśmy do testów, było dwukolorowe - czarny dach, a pod linią okien Solar Yellow Pearl, potocznie zwany musztardowym. Nie ma wątpliwości, że taka kompozycja przyciąga uwagę. Ostro poprowadzone linie oraz mocne przetłoczenia tworzą klasyczną bryłę małego SUV-a. Jego kompaktowe wymiary i dobra widoczność ułatwiają jazdę w mieście. Wielkimi atutami są opcjonalny napęd na wszystkie koła z czterema trybami pracy oraz spory prześwit, wynoszący 185 mm. Dzięki tym cechom samochód doskonale sprawdzi się również na drogach nieutwardzonych, podczas wycieczek poza miasto.

We wnętrzu króluje twardy plastik. Jedynie na boczkach drzwi, nad podłokietnikami, użyto miłego w dotyku zamszu. Rysunek deski rozdzielczej jest raczej klasyczny. Tablica zegarów - mało czytelna, ze względu na zlewające się z tłem cyfry. Fotele mają zbyt wąskie i krótkie siedziska, co skutkuje uciskiem na uda podczas dłuższej jazdy.



Obszyte czarną, syntetyczną skórą oraz zamszem nadają wnętrzu elegancji. Irytują oszczędności: automatyczne otwieranie szyb jednym wciśnięciem przycisku, które działa jedynie po stronie kierowcy oraz brak regulacji siły nawiewu na desce.



Podczas zamykania drzwi zdarzało się, że musieliśmy powtórzyć tę czynność z większym impetem, ale to może być problem tego egzemplarza. Wnętrze pomieści nawet pięciu pasażerów, którzy mogą zabrać ze sobą maksymalnie 375 l bagażu. Podróż uprzyjemni szklane, otwierane okno dachowe. System multimedialny lata świetności już ma dawno za sobą. Jest mało responsywny podczas obsługi, co szczególnie denerwuje podczas wprowadzania celu nawigacji. Połączenie z telefonem przy pomocy Android Auto wymaga podjęcia kilku prób i potrafi się zrywać. Przy słuchaniu muzyki z telefonu nie jest to szczególnie ważne, ale podczas korzystania z nawigacji już tak.

Suzuki Vitara oferowana jest obecnie jedynie z dynamicznym silnikiem 1.4 turbo o mocy 129 KM, wspomaganym jednostką elektryczną (48V SHVS) w układzie miękkiej hybrydy. Jej zaletę stanowi napęd na 4 koła All Grip, który ma do wyboru tryby: AUTO, SPORT, SNOW, LOCK. Przenoszony jest poprzez opcjonalną, 6- biegową automatyczną skrzynię biegów (14 000 zł), która dosyć szybko zmienia przełożenia.



Układ hybrydowy pozwala na wyłączanie silnika spalinowego pod koniec hamowania, dłuższy postój z wyłączonym silnikiem w trybie start/stop przy włączonej klimatyzacji oraz wspomaganie silnikiem elektrycznym (50 Nm) podczas przyspieszania. Dzięki temu udało się obniżyć emisję CO2 o około 30 g/km w porównaniu z poprzednio instalowanym silnikiem 1.4t o mocy 140 KM. Na uwagę zasługuje układ ISG 10 kW, dzięki któremu auto po postoju na światłach gładko rusza, bez kręcenia rozrusznikiem. Vitara spełnia restrykcyjne normy emisji EURO 6d.

Przyspieszenie pozostało na tym samym poziomie, co poprzednio, czyli 0-100 km/godz. w 10,2 s, a prędkość maksymalna spadła o 10 km/godz., do 190 km/godz. Maksymalny moment obrotowy wynosi 235 Nm. Przy niskich obrotach silnik jest cichy, ale próba wykrzesania z niego wszystkich możliwości skutkuje głośnym wyciem. Średnie spalanie testowe w cyklu mieszanym wyniosło 7 l/100 km. To dobry wynik. Zawieszenie dosyć sprężyście tłumi nierówności, ale na dużych dziurach czasem zachowuje się nerwowo. Podczas szybkich podróży po autostradach we wnętrzu jest głośno. Szumy powietrza zakłócają rozmowy pasażerów. Auto jest podatne na boczne podmuchy. Należy zachować czujność, zwłaszcza między ekranami dźwiękochłonnymi.

W testach zderzeniowych Euro NCAP w 2015 r. Vitara zdobyła komplet pięciu gwiazdek. Na szczególną uwagę zasługują poprawnie działające systemy bezpieczeństwa, tj. asystent martwego pola lusterek oraz adaptacyjny tempomat, działający aż do całkowitego zatrzymania auta. Asystent utrzymania pasa ruchu delikatnie sygnalizuje błędy wibracjami kierownicy. Jest też układ, ostrzegający przed możliwością kolizji z innym pojazdem przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca parkingowego.

Wszystkie wymienione udogodnienia to standard najbogatszej wersji Elegance SUN, której cena po rabatach została określona na 117 790 zł. Zawiera m. in. napęd na 4 koła i automatyczną skrzynię biegów. Podstawowa wersja Comfort Plus, z lampami LED (mijania i drogowe), kosztuje w promocji 76 500 zł. Za dodatkową opłatą 1721 zł można wydłużyć gwarancję z 3 do 5 lat.

Suzuki Vitara wyróżnia się spośród rywali segmentu SUV B napędem na 4 koła połączonym z automatyczną skrzynią biegów. Dynamiczny napęd hybrydowy przypadnie do gustu klientom, którzy poszukują auta do sprawnego i bezpiecznego poruszania się po mieście.

Radosław Oprządek