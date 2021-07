Suzuki Ignis - do miasta i na bezdroża

Ignis to jeden z mniej znanych modeli Suzuki. Należy do segmentu A czyli najmniejszych, typowo miejskich samochodów. Do tego segmentu każą go zaliczyć podstawowe wymiary czyli długość, szerokość i wysokość. Tym jednak, co go wyróżnia jest wyraźnie większy prześwit, wynoszący 18 cm, a to naprawdę sporo. Oznacza to, że Ignis przeznaczony jest dla klientów chcących zwiedzać nie tylko miejską dżunglę. Jak zatem nazwać taki model? Mini crossover? Mikro SUV? Nazywajcie go jak chcecie, ale Ignis jest samochodem z pewnością godnym uwagi.

Zdjęcie Suzuki Ignis 1.2 DualJet 4WD / INTERIA.PL