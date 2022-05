Reklama

Zdjęcie Skoda Kodiaq Sportline / Mirosław Domagała / INTERIA.PL

To naszej redakcji trafił na testy samochód w wersji poliftingowej, z mocnym silnikiem wysokoprężnym i w wersji Sportline.

Skoda Kodiaq - nadwozie

Sylwetka Skody Kodiaq miała więc czas się opatrzeć. Niewiele zmienił również lifting. Inżynierowie opracowujący modernizację skupili się bowiem na kwestiach technicznych, uznając najwyraźniej, że nadwozie Kodiaq zestarzało się w bardzo niewielkim stopniu. W efekcie samochód otrzymał jedynie przeprojektowane zderzaki i tylny spojler. Zmianą, którą najłatwiej dostrzec, jest inny kształt reflektorów, które stały się wyraźnie węższe, a w wysokich wersjach wyposażeniowych standardowo są wykonane w technologii Full LED Matrix.

W wersji Sportline samochód wyróżnia się głównie czarnymi akcentami nadwozia (jak osłona chłodnicy, nakładki na progi i nadkola oraz relingi) oraz specjalnym wzorem 20-calowych felg.

Zdjęcie Skoda Kodiaq Sportline / Mirosław Domagała / INTERIA.PL

Skoda Kodiaq - wnętrze

Nieco więcej zmian znajdziemy we wnętrzu. W zależności od wersji wprowadzono nowe fotele, również - jak w testowanym egzemplarzu - z funkcją pamięci, pojawił się nowy system infotainment. W "naszym" samochodzie oparto go o dotykowy ekran wielkości 10,25 cala, zaś przed kierowcą znalazł się kolejny ekran, cyfrowych zegarów, o przekątnej 9,2 cala.

W testowanym samochodzie zainstalowano również opcjonalny system nagłośnienia Canton obejmujący 11, a nie 8 (jak wcześniej) głośników. Nowa jest również wielofunkcyjna kierownica, a system Travel Assist obejmuje aż 8, a nie 5 systemów asystujących kierowcy.

Jednym słowem, wnętrze stało się bardziej nowoczesne, jednocześnie zastosowano materiały wysokiej jakości. Skoda pod tym względem coraz bardziej zbliża się do marek premium.

Zdjęcie Skoda Kodiaq Sportline / Mirosław Domagała / INTERIA.PL

Oczywiście, jak na dużego SUV-a przystało, w Kodiaq nikt nie będzie narzekał na brak miejsca. Duży rozstaw osi (279 cm) jest gwarancją obszernego wnętrza. Imponuje również bagażnik, który w wersji pięciomiejscowej (Kodiaq występuje również w wersji siedmioosobowej) ma aż 835 litrów pojemności. Złożenie tylnej kanapy powiększa przestrzeń bagażową do 2065 litrów.

Zdjęcie Skoda Kodiaq Sportline / Mirosław Domagała / INTERIA.PL

Skoda Kodiaq - wrażenia z jazdy i dane techniczne

197-konny silnik 2.0 TDI, który pracuje pod maską testowanego egzemplarza to najmocniejsza jednostka wysokoprężna dostępna w Kodiaqu. Przy okazji liftingu z gamy usunięto bowiem 240-konny wariant silnika 2.0 TDI, który napędzał wersję RS (teraz RS napędzany jest przez 245-konny silnik 2.0 TSI). Jednostka napędowa współpracuje w dwusprzęgłową przekładnią DSG o siedmiu przełożeniach, za pośrednictwem której moment obrotowy (400 Nm) trafia na wszystkie koła.

Według danych technicznych Skdoa Kodiaq rozpędza się do 100 km/h w 7,6 s, a jej prędkość maksymalna wynosi 213 km/h. W praktyce auto chętnie przyśpiesza i błyskawicznie nabiera prędkości, za wyjątkiem ruszania z miejsca - elektronika dbając o ochronę elementów mechanicznych układu napędowego delikatnie dozuje moment obrotowy podczas początkowej fazy ruszania z miejsca. Dla kierowcy jest to odczuwalne jako zauważalne opóźnienie w starcie, co może być nieco deprymujące, szczególnie gdy chcemy szybko wyjechać na główną drogę, skręcając w lewo czy prawo.

Zdjęcie Skoda Kodiaq Sportline / Mirosław Domagała / INTERIA.PL

Testowany samochód wyposażono w układ wyboru trybu jazdy, w zależności od preferencji kierowcy zmienia się wówczas m.in. sposób tłumienia nierówności, siła wspomagania kierowcy, reakcja na gaz, sposób zmiany przełożeń czy dźwięk silnika (który w pewnej mierze generowany jest również z głośników).

Skoda Kodiaq - podsumowanie i cena

Skoda Kodiaq nie jest tanim samochodem, co nie może dziwić biorąc pod uwagę sytuację rynkową, a także to, że jest dużym, dobrze wyposażonym pojazdem z mocnym silnikiem.

Zdjęcie Skoda Kodiaq Sportline / Mirosław Domagała / INTERIA.PL

Bazowe ceny Kodiaq Sportline z dwulitrowym silnikiem wysokoprężnym o mocy 197 KM zaczynają się od 187 650 zł, natomiast "nasz" doskonale wyposażony egzemplarz wyceniono na 229 200 zł. Wyposażenie opcjonalne kosztowało więc ponad 40 tys. zł, a na tę kwotę złożyły się m.in. 20-calowe felgi wycenione na aż 8350 zł, a także pakiet Safety (3900 zł), pakiet Travel Assist High (5150 zł), DCC, czyli zawieszenie adaptacyjne z systemem wyboru trybu jazdy (4000 zł), system grający Canton (2000 zł), system kamer 360 stopni (1950 zł), elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika z otwieraniem i zamykaniem ruchem stopy (2500 zł) czy elektrycznie sterowane fotele z funkcją pamięci (2100 zł).

Zdjęcie Skoda Kodiaq Sportline / Mirosław Domagała / INTERIA.PL

Czy niemal 230 tysięcy zł za 200-konnego dużego SUV-a z napędem na cztery koła, automatyczną przekładnią DSG i bardzo bogatym wyposażeniem to dużo?

Kwota robi wrażenie, trzeba jednak pamiętać, że Skoda już od lat robi samochody, które pod względem technicznym zupełnie nie ustępują pojazdom Volkswagena. Ponadto, rynek samochodowy w ostatnim czasie oszalał, a ceny - ze względu na problemy logistyczne z półprzewodnikami i wiązkami kabli - mocno poszły w górę.

Zdjęcie Skoda Kodiaq Sportline / Mirosław Domagała / INTERIA.PL

Analiza rynkowa i porównanie cen do konkurencji szybko prowadzi więc do wniosku, że testowany Kodiaq może nie jest super okazją, ale kupując go na pewno nie przepłacimy. To po prostu solidny, sprawdzony pojazd z cenę adekwatną do pozycji rynkowej.