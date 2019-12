(Easy) Captur skazany na sukces? Ceny od 66 900 złotych

Nazwy Captur firma Renault użyła po raz pierwszy w roku 2011, prezentując na salonie w Genewie koncepcyjnego crossovera. Dwa lata później przedstawiono tak nazwany nowy model bazujący na Clio.

Renault Captur

Captur był następcą Modusa, który cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem, a dziś prawie nikt już o nim nie pamięta. Trudno dziś w to uwierzyć, ale Captur miał w chwili debiutu właściwie tylko jednego konkurenta w segmencie - swojego kolegę z grupy Renault-Nissan, model Juke. Jeżeli dobrze poszperać, można wymienić jeszcze Kia Soul.

Dziś w gronie crossoverów segmentu B można naliczyć co najmniej 20 modeli. Nie ma zatem cienia przesady w stwierdzeniu, że Captur był jednym z pionierów segmentu. W ciągu minionych sześciu lat rywali przybywało, a sprzedaż Captura wciąż rosła, by w roku 2018 osiągnąć poziom ponad 310 000 sztuk, półtora miliona od początku produkcji. To pokazuje, jak bardzo urósł w ostatnich latach segment crossoverów.

Nie inaczej było w Polsce. Captur od początku cieszył się na naszym rynku dużą popularnością. Sześć lat to jednak długi okres w życiu modelu samochodu. Na tyle, aby nieco opatrzył się na ulicach i... trochę znudził.

Nadszedł czas na następcę, który właśnie wjeżdża do salonów francuskiej marki. Trzeba od razu podkreślić, że nie jest to żaden face lifting, ale zupełnie nowy samochód, zbudowany na nowej platformie CMF-B, lżejszej od poprzedniej i zapewniającej lepszą aerodynamikę spodu pojazdu, co daje niższe zużycie paliwa i niższy o 2 decybele poziom hałasu. Jest ona przystosowana zarówno do napędu klasycznego, jak i hybrydowego.

Captur to dla Renault samochód ważny, model globalny, oferowany na ponad 70 rynkach, także na tym najważniejszym czyli chińskim. I od razu trzeba powiedzieć, że skoro poprzednik odniósł sukces i zdobył świetną reputację, nie ma powodu, aby z następcą miało być inaczej.