Budowa odcinka drogi ekspresowej S74 między węzłami Kielce Zachód a Kielce Bocianek skróci czas przejazdu przez miasto z 30 do 3 minut.

Umowa na realizację odcinka drogi ekspresowej S74 , łączącego węzły Kielce Zachód i Kielce Bocianek, została podpisana w 2023 roku. W kolejnym roku wykonawca złożył do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jak potwierdzili przedstawiciele GDDKiA, samorządów oraz wykonawcy podczas wtorkowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, proces administracyjny wchodzi właśnie w finalny etap. Zgodnie z planem, decyzja powinna zostać wydana w czwartym kwartale 2025 roku.

Z 30 do zaledwie 3 minut. Droga krótka, ale szalenie istotna

Choć nowy odcinek drogi ekspresowej S74 liczy zaledwie pięć kilometrów, jego znaczenie trudno przecenić. Trasa połączy bowiem istniejące już węzły: Kielce Zachód (na skrzyżowaniu z trasą S7) oraz Kielce Bocianek (wybudowany w ramach odcinka S74 Kielce - Cedzyna). Inwestycja ułatwi nie tylko wjazd do Kielc z trasy S7, łączącej Warszawę z Krakowem, ale również scali dwa odcinki ekspresówki S74 - aktualnie budowany fragment Mniów - Kielce Zachód oraz funkcjonujący już odcinek Kielce - Cedzyna.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że nowa trasa znacząco poprawi dostępność komunikacyjną Kielc, umożliwiając mieszkańcom województwa świętokrzyskiego wygodny wjazd do miasta oraz sprawne połączenie z terenami inwestycyjnymi. Po zakończeniu budowy czas przejazdu przez Kielce skróci się z dotychczasowych 30 do zaledwie około 3 minut. Jednocześnie fragment prowadzący przez Kielce będzie częścią przeszło stukilometrowego fragmentu S74 od granicy z województwem łódzkim do Opatowa.