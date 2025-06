GPR, czyli Generalny Pomiar Ruchu, to w Polsce kluczowe źródło danych na temat natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich. Pomiary, realizowane we współpracy z zarządami dróg wojewódzkich, przeprowadza się cyklicznie - co pięć lat. Choć tegoroczna edycja GPR 2025 ruszyła już w styczniu, na jej pełne wyniki trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Tymczasem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła właśnie analizę oraz weryfikację danych z Systemu Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR) - za rok 2024.