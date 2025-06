Obowiązkiem kierowcy jest zadbanie o bezpieczeństwo pasażerów, którzy z nim podróżują. Można to rozumieć na wiele sposobów. Ważne jest między innymi to, aby liczba pasażerów nie przekraczała liczby dostępnych miejsc, określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Każdy pasażer powinien zajmować miejsce siedzące i korzystać z pasów bezpieczeństwa. W przypadku dzieci wymagany jest również odpowiedni fotelik.

W uwiecznionym kadrze znajduje się tył Volkswagena Up!. Tuż za szybą, na półce nad bagażnikiem leży dziewczynka ułożona wszerz samochodu. Dziecko znajduje się w miejscu nieprzeznaczonym do przewozu pasażerów, bez żadnych zabezpieczeń. Aż strach sobie wyobrazić, co mogłoby się stać w przypadku nagłego hamowania lub nieoczekiwanego zdarzenia drogowego. W takim przypadku nie tylko bezpieczeństwo dziecka byłoby zagrożone, ale również innych pasażerów.