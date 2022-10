Reklama

BMW 220i Active Tourer - przestronnie, ale z małym zastrzeżeniem

Główną ideą stojącą za minivanami jest oferowanie jak największej przestrzeni w jak najmniejszym nadwoziu. Seria 2 Active Tourer wpisuje się w te założenia, mając 4386 mm długości i oferując bardzo przestronną kabinę. Szczególnie widać to z tyłu, gdzie zarówno na wysokości kolan, jak i nad głowami miejsca jest naprawdę sporo. Warto jednak zauważyć, że nie znajdziemy tu trzech osobnych miejsc ale klasyczną kanapę (z możliwością przesuwania), której wyprofilowanie sugeruje podróżowanie raczej w dwie osoby. Na plus zaliczamy za to brak tunelu środkowego.

Wizję samochodu idealnego dla rodziny psuje nieco bagażnik mający 415 l pojemności. Ze spakowaniem się na wakacje może być problem, choć oczywiście zależy to od tego, w ile osób na nie wyruszymy.

Alternatywnie 220i Active Tourer może być drugim autem w rodzinie. Ponieważ taki minivan nie jest duży, łatwo manewrować nim na ciasnych miejskich uliczkach i parkingach, a wysokie nadwozie nie tylko ułatwia wsiadanie, ale również zapinanie dzieci w fotelikach. Na co dzień takie auto sprawdzi się świetnie.

BMW 220i Active Tourer jest dynamiczne, tylko ta ekologia...

Do testu otrzymaliśmy najbardziej chyba optymalną wersję silnikową. Jednostka benzynowa generująca 156 KM wspomagana jest układem miękkiej hybrydy, który podnosi moc systemową do 170 KM. Wystarcza to na sprint do 100 km/h w 8,1 s, co jest więcej niż zadowalające, także poza miastem i kiedy podróżujemy z kompletem pasażerów. Dobrze radzi sobie także 7-biegowa skrzynia automatyczna - seryjna we wszystkich wersjach serii 2 Active Tourer.

Niestety, układ napędowy 220i ma też pewien problem, a problem ten nazywa się "ekologia". To właśnie w imię ekologii, silnik 1,5 l ma tylko trzy cylindry i to niestety słychać, kiedy mocniej wciśniemy gaz. Daje się to także odczuć, gdy jednostka gaśnie i uruchamia się po zatrzymaniu na światłach. A nie można z tym niczego zrobić, ponieważ BMW nie daje możliwości dezaktywacji systemu Start/Stop.

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że seria 2 Active Tourer w wersjach bez układu mild hybrid ma bagażnik o pojemności 470 l. Pytanie więc, czy mimo wszystko nie warto rozważyć słabszej odmiany 218i, która jest pozbawiona tego ekologicznego dodatku.

BMW 220i Active Tourer - dobre prowadzenie i nowoczesna obsługa

Ciekawi byliśmy zachowania na drodze serii 2 Active Tourer. Po takim aucie można spodziewać się wysokiego komfortu kosztem prowadzenia, ale przecież mówimy o modelu BMW. Ku naszemu pewnemu zaskoczeniu okazało się, że jest odwrotnie. Samochód prowadzi się naprawdę nieźle, jak na minivana, ale komfort zapewnia dość przeciętny. Pomimo 17-calowych felg i opon z wysokim profilem (205/60). Z pewnością częściowo wynikało to z faktu, że testowany egzemplarz wyposażony był w pakiet sportowy M, a więc i odpowiednio zmodyfikowane zawieszenie. Wolelibyśmy jednak bardziej komfortowe nastawy w takim samochodzie.

Mieszane uczucia zza kierownicy towarzyszyły nam także w kwestii obsługi multimediów. Seria 2 korzysta z najnowszego systemu BMW oznaczonego numerem 8 i podobnie jak w większych modelach, kierowca ma przed sobą duży panel z umieszczonymi w nim dwoma ekranami. Zmniejszono tylko ich rozmiar do 10,5 oraz 10,7 cala. Szczególnie to nie przeszkadza, ale zrezygnowano niestety także z centralnego pokrętła. Wszystkim musimy więc sterować wyłącznie dotykowo - również klimatyzacją - a opcji w systemie jest naprawdę sporo.

Bardzo wygodnie za to rozwiązano lewitującą konsolę środkową, gdzie umieszczono między innymi przycisk startera, przełącznik wybieraka skrzyni biegów, hamulca ręcznego oraz pokrętło głośności.

BMW 220i Active Tourer - ceny i konkurencja

Nowa seria 2 Active Tourer to świetny samochód dla niedużej rodziny lub większej, która potrzebuje drugie, mniejsze auto, ale nadal przestronne i praktyczne. To też dobry wybór dla osób, którym zależy na wygodnym zajmowaniu miejsca w środku, ale nie przekonują ich SUVy. Wbrew pozorom na przykład w Niemczech jest to popularny powód kupowania minivanów. Może właśnie dlatego BMW nadal widzi potencjał w tym wymierającym segmencie, podobnie jak Mercedes, oferujący klasę B - jedynego konkurenta serii 2 Active Tourer.

Testowana odmiana 220i wyceniona jest na 152 tys. zł (dokładnie tyle samo chce Mercedes za B 200). Nasz bogato wyposażony egzemplarz nieznacznie przekraczał 200 tys. zł.

Michał Domański

