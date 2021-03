Volkswagen Trinity będzie rewolucyjnym elektrykiem?

Zupełnie nowy model Volkswagena ma nie tylko być flagowym elektrykiem w gamie. Ten samochód ma wyznaczyć nowe standardy i ostatecznie przekonać wszystkich sceptyków do pojazdów elektrycznych.

Wyjaśnijmy na początku, że Trinity to tylko nazwa projektu, a nie modelu, który najpewniej otrzyma oznaczenie ID. z odpowiednio wysoką cyfrą na końcu. Volkswagen opublikował póki co tylko jedną grafikę, prezentującą kontury nadwozia tego flagowego sedana (lub liftbacka). Samochód ten wejdzie na rynek w 2026 roku.

Dlaczego dopiero wtedy? Producent dopiero rozwija swoją gamę elektryków i w tym czasie zaprezentuje inne modele. Przede wszystkim jednak chodzi o to, że projekt Trinity ma oferować kierowcom rzeczy, które obecnie nie są jeszcze wykonalne. Nowość Volkswagena ma wyznaczyć nowe standardy pod względem osiągów, zasięgu, szybkości ładowania oraz oprogramowania.



Jeśli chodzi o osiągi, to raczej nie spodziewamy się rewolucji. Flagowy Volkswagen nie przebije Porsche Taycana ani Audi e-trona GT, ale przecież nie musi, a i tak może być wyjątkowo szybkim autem. Znacznie ciekawsze jest zapewnienie dotyczące zasięgu oraz szybkości ładowania. Volkswagen nie podaje żadnych szczegółów, ale przykładowo ID.3 z największą baterią może przejechać do 550 km. Skoro ma to być rewolucja, to obstawiamy zasięg rzędu 800-1000 km. Natomiast czas ładowania akumulatorów ma być porównywalny... z tankowaniem auta spalinowego! Volkswagen musi więc planować wykorzystanie zupełnie nowego rodzaju baterii.



Zdjęcie Volkswagen ID Vizzion Concept to wizja nowego flagowego modelu /

Inną ciekawą nowością ma być możliwość zamawiania dodatkowego wyposażenia już po zakupie samochodu. Już teraz niektórzy producenci eksperymentują z tym rozwiązaniem (np. Audi), dając możliwość odblokowania funkcji w systemie multimedialnym. Volkswagen chce jednak iść o wiele dalej. Przykładowo flagowy elektryk ma być przygotowany do jazdy autonomicznej na poziomie czwartym (pełna autonomia, lecz z zachowaniem opcji pełnej kontroli przez kierowcę), ale opcja ta nie będzie dostępna od początku sprzedaży i zostanie później aktywowana dzięki aktualizacji oprogramowania.

