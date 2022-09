Volkswagen ID. XTREME – prototyp elektrycznej terenówki

Pierwsza jazda Volkswagen ID. Buzz. Legenda w nowoczesnym wydaniu

Podczas ID. Treffen - specjalnego wydarzenia zorganizowanego dla entuzjastów elektromobilności - Volkswagen postanowił zaskoczyć fanów bezemisyjnych pojazdów i zaprezentował prototyp elektrycznego auta terenowego o nazwie ID. XTREME. Nazwa konceptu oznacza "maksimum emocji i możliwość przeżycia przygody", a sam samochód ma wyróżniać się surowym wyglądem i dużą mocą.

ID. XTREME bazuje na seryjnym modelu ID.4 GTX

Bazą do stworzenia ID. XTREME był model ID.4 GTX. Terenowy elektryk został wyposażony w dwusilnikowy układ napędowy, który może pochwalić się łączną mocą systemową 387 KM - to o 30 procent więcej niż we wspomnianym ID.4 GTX.

Reklama

Zdjęcie Volkswagen ID. XTREME / materiały prasowe

Na jego terenowe możliwości wpływają m.in. 18-calowe felgi z terenowymi oponami oraz podwyższone podwozie. Volkswagen zdecydował się także na modyfikacje przedniego zderzaka oraz zastosowanie szerszych o 50 mm nadkoli, wykonanych metodą druku 3D. Bagażnik dachowy z dodatkowymi światłami LED oraz aluminiowa płyta pod podwoziem sprawiają, że pojazd ma sobie poradzić nawet w trudnych warunkach.

We wnętrzu samochód zwraca uwagę szeregiem charakterystycznych elementów, m.in. licznymi wstawkami z alcantary, zmodyfikowanymi fotelami czy kontrastowymi elementami w kolorze pomarańczowym. Również pod względem akustycznym ID. XTREME ma do zaoferowania coś specjalnego: odgłosy jazdy zostały opracowane wspólnie z działem designu Volkswagena specjalnie dla tego prototypu.

Zdjęcie Volkswagen ID. XTREME / materiały prasowe

Czy ID. XTREME kiedykolwiek powstanie?

Czy terenowy elektryk kiedykolwiek trafi do produkcji? Na ten moment trudno wnioskować. Silke Bagschik - szefowa linii produktowej MEB - twierdzi jednak, że o przyszłości konceptu zdecydują reakcje fanów. Wszystko zatem możliwe.

***