Volkswagen ID.Life zapowiada miejskiego elektryka

Volkswagen określa stylistykę ID.Life jako "przejrzystą, czytelną i wyrazistą", co osiągnięto rezygnując z elementów dekoracyjnych i wyróżniających się detali. My nazwalibyśmy ją raczej "czystą" z racji jednolitych powierzchni nadwozia, których nie zakłócają nawet reflektory, będące jedynie elementami świetlnymi na płaskich elementach. Na zdjęciach tego nie widać, ale auto ma składany dach wykonany z tkaniny.

We wnętrzu również znajdziemy "czysty" design za sprawą pustej deski rozdzielczej. Podstawowymi funkcjami steruje się za pomocą dotykowego panelu na swolancie zastępującym kierownicę. Z systemem operacyjnym auta można zintegrować smartfona - na przykład z nawigacji można korzystać za pośrednictwem osobnego urządzenia albo wykorzystując do tego smartfon lub tablet. Kamery i wyświetlacz zastępują zarówno lusterka zewnętrzne, jak i lusterko wewnętrzne.



Wnętrze ID.Life może zostać przekształcone "w salę kinową lub salon gier". Auto ma na pokładzie konsolę do gier (producent nie sprecyzował którą), a z deski rozdzielczej można wysunąć duży ekran, zasłaniający całą przednią szybę. Fotele zaprojektowano tak, aby ich układ można było konfigurować zależnie od chwilowych potrzeb. Przednie fotele oraz tylną kanapę można całkowicie złożyć. Dzięki temu we wnętrzu można uzyskać niemal dwumetrowej długości miejsce do spania.

ID.Life skonstruowano na zmniejszonej platformie podłogowej dla aut elektrycznych (MEB) koncernu Volkswagena, którą opracowano specjalnie dla małych samochodów. Po raz pierwszy model zaprojektowany na jej bazie ma napęd na przednie koła. Dzięki silnikowi elektrycznemu o mocy aż 234 KM ID.Life przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,9 sekundy. Wysokonapięciowy akumulator, który może zmagazynować 57 kWh energii, zapewnia zasięg około 400 kilometrów.



