Volkswagen ID.Life z niezwykłym wnętrzem

Prototypy Volkswagen ID.Life zapowiada miejskiego elektryka

Prosta i ponadczasowa stylistyka ID.LIFE to jedno, a wnętrze - zaprojektowane tak, by spełniało wszelkie potrzeby pasażerów - drugie. Auto wprost nasycone jest nowymi, cyfrowymi rozwiązaniami. Dostępu do auta strzeże kamera z systemem rozpoznawania twarzy. Fotele, których ustawienie we wnętrzu można zmieniać sprawiają, że kabinę studyjnego Volkswagena szybko można zamienić w małe kino lub pokój do gier na kołach.

W kieszeniach drzwi zamontowano indukcyjne ładowarki smartfonów. Kamery i ekrany zastępują w ID.LIFE zarówno lusterka zewnętrzne, jak i lusterko w kabinie. Zmianą biegów, kierunkowskazami, sygnałem dźwiękowym i wycieraczkami steruje się za pomocą dotykowego pola na sześciokątnej kierownicy. Podłączenie smartfonu do systemu obsługi samochodu umożliwia kierowcy łatwe sterowanie nawigacją oraz funkcjami służącymi rozrywce i informacji, a także zapewnia dostęp online do wszystkich danych na temat pojazdu.

Na pokładzie ID.LIFE znajdują się konsola do gry i projektor wideo. Ekran wysuwa się z tablicy rozdzielczej. Można również korzystać z innych, dodatkowych urządzeń podłączając je do 230 woltowego, 16-amperowego gniazdka w kabinie. Składane oparcia przednich foteli mogą służyć jako podparcie dla nóg pasażerów wygodnie usadowionych na tylnej kanapie z oparciem rozłożonym tak, że filmy można oglądać w pozycji półleżącej. Po całkowitym złożeniu oparć przednich i tylnych siedzeń wnętrze ID.LIFE zmienia się w wygodne miejsce do spania.

Z przodu ID.LIFE - w miejscu, w którym w zwykłych autach znajdują się osłona chłodnicy i reflektory - umieszczono panel przepuszczający światło. W ciągu dnia widać na nim trzy okręgi z satynowego szkła i łączącą je świetlną linię - stanowią one nowoczesną interpretację elementów charakterystycznych dla wszystkich aut Volkswagena. Dwa zewnętrzne okręgi pełnią funkcję świateł pozycyjnych i do jazdy dziennej, środkowy jest obramowaniem dla emblematu Volkswagena. W nocy włączane są matrycowe reflektory LED również znajdujące się za przezroczystym panelem. Taki sam świetlny wzór pojawia się z tyłu samochodu. W środku obydwu zewnętrznych okręgów umieszczono światła hamowania.

W ID.LIFE świadomie zrezygnowano ze skomplikowanych połączeń materiałowych, żeby nie utrudniać późniejszego recyklingu. W lakierze pokrywającym nadwozie ID.LIFE wykorzystano zabarwione na niebiesko drewniane wióry, które nadają bieli atrakcyjny odcień. Tkanina, którą pokryto przednią maskę i dach samochodu ma charakterystyczny wzór rombu i została w stu procentach wykonana z tworzywa uzyskanego w wyniku recyklingu plastikowych butelek PET. Można ją przytwierdzić do karoserii bez dodatkowych wzmocnień, stabilność tkaninie zapewniają komory z powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem.

Do produkcji opon Volkswagena ID.LIFE wykorzystano m.in. kauczuk wyprodukowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, krzemionkę z łusek ryżu, olej i żywice roślinne, a także kauczuk pochodzący z recyklingu. Skład komponentów z 37-procentową zawartością surowców odnawialnych i pochodzących z odzysku sprawia, że opór toczenia opony jest mniejszy (unijne oznaczenie A). Opony te mają ponadto wyjątkowo niski poziom hałasu - obydwie cechy doskonale odpowiadają charakterowi ID.LIFE jako modelu stworzonego z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

We wnętrzu ID.LIFE zrezygnowano z tworzywa sztucznego produkowanego w konwencjonalny sposób. Zamiast niego zastosowano materiały pochodzenia naturalnego oraz z recyklingu. Drewniane obramowanie tablicy rozdzielczej i przedniej szyby oraz kanapy i szyby z tyłu auta wykonano z certyfikowanego surowca ze znakiem FSC (Forest Stewardship Council). Tkanina ArtVelours Eco użyta do pokrycia foteli i wewnętrznej strony drzwi składa się w 71 procentach z tworzywa uzyskanego z recyklingowanych butelek PET i włókien ze zużytych T-shirtów. Fioletowa nić, z której wykonano ozdobne szwy także została zrobiona wyłącznie z tworzywa z butelek typu PET. Proszek ze zmielonych starych opon jest z kolei jednym z głównych składników lakieru (Rubber Paint Lack) nadającego oryginalną strukturę elementom w okolicach progów i drzwi Volkswagena ID.LIFE.



ID.LIFE wyróżnia się nie tylko oryginalnym wnętrzem, lecz także systemem elastycznego zarządzania energią. Za pewien czas auta z rodziny ID. będą miały zdolność zarówno pobierania energii, jak i jej oddawania. Akumulator będzie więc nie tylko pobierał prąd z sieci, lecz także w razie potrzeby będzie w stanie przekazać go z powrotem do obiegu energetycznego w gospodarstwie domowym (Vehicle to Home) albo do sieci energetycznej (Vehicle to Grid).

