W tym roku Toyota Design znalazła się w finale we wszystkich trzech kategoriach - zarówno za język stylistyczny marki, jak i za Aygo X w kategorii samochodów produkcyjnych, a także oczywiście za Compact Cruiser EV, zwycięzcę kategorii samochodów koncepcyjnych. Nagroda Car Design Award nie jest przypisywana do samochodu, ale do zespołu, który opracował dany projekt. W tegorocznej edycji konkursu projektanci Toyoty zdobyli ogromne uznanie.

Silva Baruffaldi, przewodniczący jury i redaktor Auto&Design