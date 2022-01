Nowe samochody Huawei prezentuje swój nowy samochód - Aito M5

Kolejny gigant z działu elektroniki planuje podbój rynku motoryzacyjnego. Sony na targach Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas zaprezentowało właśnie dwa koncepcyjne pojazdy - Vision-S 01 oraz Vision-S 02.

Co prawda Sony już dwa lata temu odsłoniło swój pierwszy koncept Vision-S, jednak koncern zarzekał się, że nie planuje produkować samochodów. Najwidoczniej zmieniono zdanie - na wiosnę tego roku firma zamierza stworzyć dział Sony Mobility, który odpowiadać będzie za opracowywanie nowych technologii związanych z samochodami elektrycznymi, jak i ich produkcje. Już teraz jednak zaprezentowano, niemal gotowe do produkcji, dwa koncepcyjne projekty.



Vision-S 01 to nic więcej, jak rozwinięcie powstałego dwa lata temu prototypu. Vision-S 02 to z kolei wariacja na temat SUV-a. Oba pojazdy zbudowane są na tej samej platformie.

Ich długość wynosi 4,9 metra, natomiast rozstaw osi to dokładnie 3,03 metra. Za napęd odpowiadają umieszczone na obu osiach, dwa silniki elektryczne o mocy 274 KM każdy. W przypadku liftbacka przyśpieszenie do "setki" wynosi 4,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 240 km/h/. W przypadku SUVa jest to jedynie 180 km/h.



Sony, nie odstając od reszty producentów, również stawia na autonomiczność swoich pojazdów. Koncepty zostały wyposażone w cały szereg czujników oraz kamer. Zastosowano również lidar. Dzięki takim rozwiązaniom samochody mogą poruszać się samodzielnie, spełniając normę autonomiczności na poziomie 2+. Podążając za modą na usprawnianie rzeczy, które ulepszeń nie potrzebują, zrezygnowano z klasycznych lusterek na rzecz kamer, przekazujących obraz na ekrany umieszczone bo bokach konsoli centralnej.



Nie ulega wątpliwości, że rozwój technologii związanej z autonomicznością da większe pole do popisu w kwestii rozrywki. Japoński producent jest w końcu jedynym z najważniejszych producentów gier, muzyki oraz technikaliów z nimi związanych, przez co na pewno będzie chciał wykorzystać swoje doświadczenie, oferując klientom swoistą konsolę na kółkach. By usprawnić bezproblemowe korzystanie z usług i aplikacji, samochody zostały wyposażone również w łączność 5G.

Producent nie zdradza jeszcze szczegółów dotyczących oficjalnej premiery produkcyjnych wersji prototypów, ani również potencjalnych rynków, na których miałby być one oferowane.