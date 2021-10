Skoda 200 RS i Azubi. Dwa niezwykłe projekty

Prototypy Skoda Slavia to prototypowa Scala speedster

Braki na rynku półprzewodników sprawiają, że producenci nie tylko wstrzymują produkcję, ale również nie śpieszą się z wprowadzaniem na rynek nowych modeli. W efekcie projektanci mogą sobie pozwolić na tworzenie projektów, które nie mają szans na produkcję seryjną.

Pracujący dla działu projektowania Skody Daniel Petr, w ramach projektu "Ikony przechodzą metamorfozę" przygotował projekt samochodu stanowiącego hołd dla Skody 200 RS.



Skodę 200 RS zaprojektowano w latach 70. ubiegłego wieku, jako rajdową wersję seryjnego modelu 110 R. Auto było napędzane umieszczonym z tyłu silnikiem dwulitrowym o mocy 163 KM i ważyło tylko około 800 kg.

Zdjęcie Nowa Skoda 200 RS /

Niestety, zanim Skoda 200 RS trafiła na odcinki specjalne, FIA zmieniła przepisy i RS 200 okazał się autem bez przyszłości. Na rajdowe trasy wyjechała natomiast Skoda 130 RS, która miała nieco inne nadwozie i silnik 1.3 o mocy 140 KM.



Skoda 200 RS przeszła jednak do historii czeskiej marki i to właśnie do niej nawiązuje najnowszy projekt o tej samej nazwie. Na rysunkach widzimy bardzo ładne coupe w kolorystyce nawiązującej do auta z 1974 roku. Samochód oczywiście jest nowoczesną interpretacją, otrzymał więc m.in. reflektory LED.

Zdjęcie Skoda 200 RS /

W przeciwieństwie do oryginalnej Skody 200 RS, którą można zobaczyć w fabrycznym muzeum, samochód istnieje tylko w formie rysunków. Stąd dyskusja o napędzie jest akademicka, jednak autor rysunków uważa, że nowe 200 RS powinno otrzymać napęd hybrydowy.



Ale to nie koniec ciekawych projektów. Jak co roku, studenci z Akademii Skody przygotowują niezwykły projekt, który powstaje w jednym, ale fizycznym egzemplarzu. Studenci stworzyli już m.in. przeróżnego rodzaju kabriolety i auta rekreacyjne, rasowy samochód terenowy czy niewielkiego pickupa. W zeszłym roku na bazie Scali powstało auto o nazwie Slavia z nadwoziem typu targa. Natomiast w tym roku powstanie rajdowy samochód zbudowany w oparciu o Kamiq, który nazwany zostanie Azubi.

Zdjęcie Skoda Azubi /

Czesi na razie pokazali tylko szkic samochodu. W oczy rzucają duże koła, poszerzone błotniki i monstrualnych rozmiarów tylne skrzydło. Wydaje się również, że nadwozie samochodu będzie trzydrzwiowe. Nie zdradzono natomiast żadnych danych technicznych, nie wiemy więc czy Azubi będzie zbudowane wg konkretnej specyfikacji danej klasy WRC.



Wiadomo jednak, że studentom w budowie prototypu mają pomagać specjaliści z działy Skoda Motorsport.



