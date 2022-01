Vosco Automotive wciąż poszukuje inwestora gotowego tchnąć nowe życie w projekt polskiego samochodu elektrycznego Vosco EV2. Na ten moment szanse powodzenia projektu są raczej nikłe - by pojazd stał się pełnoprawnym produktem zdolnym rywalizować o klienta potrzeba około 250 mln zł.



Zaprezentowane oficjalnie z początkiem grudnia Vosco EV2 traktować należy nie tyle w kategorii gotowego produktu, co raczej wizytówki prezentującej możliwości zespołu konstrukcyjnego z Kutna...



Polonez SUV Coupe według Vosco Automotive

O ambicjach twórców elektrycznego auta z Polski świadczy chociażby projekt nowego wcielenia Poloneza. Z okazji nowego roku na facebookowym profilu Vosco Automotive pojawiły się niepublikowane do tej pory grafiki prezentujące artystyczną wizję współczesnego Poloneza w wersji "SUV Coupe".



Zdjęcie Wizja Poloneza SUV Coupe autorstwa Damiana Wolińskiego z Vosco Automotive /

Projekt wyszedł spod ręki głównego stylisty Vosco Automobile - Damiana Wolińskiego. Warto przypomnieć, że Damian Woliński jest absolwentem wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni projektowania środków transportu. Dzięki stypendium przyznanemu przez Volkswagena miał też okazję studiować na włoskiej uczelni SPD Milano uczestnicząc w prestiżowym kursie Master Course of Car Design.



"Kurs był naprawdę bardzo kompleksowy, począwszy od nauki szkicowania, po techniki photoshopa oraz renderingu, a kończąc na umiejętności zarządzania projektem, pracy w design teamie oraz poszukiwania conceptu. Miałem okazje poznać i współpracować z projektantami z Lamborghini, Audi, Volkswagena oraz Zagato. Było to dla mnie niesamowicie inspirujące, rozmawiać i dostawać wskazówki od doświadczonych projektantów, którzy odnieśli ogromny sukces zawodowy" - wspomina Woliński.

Nowy Polonez powstał już w 2020 roku

Nie jest to pierwsza wizja współczesnego wcielenia Poloneza autorstwa Wolińskiego. Już w 2020 w Vosco Automotive powstała pełnowymiarowa makieta potężnego czterodrzwiowego coupe inspirowanego kształtami polskiego auta z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Imponujący pojazd miał 5,14 m długości i 1,49 m wysokości. Makieta w całości powstała w Kutnie. Bazą dla jej stworzenia była stalowa rama, na której zamontowano wyfrezowane w technologii CNC nadwozie. Ówczesna wizja nowego Poloneza zadebiutowała przy okazji premiery prekursora obecnego Vosco EV2 - modelu Vosco S106EV.



Zdjęcie Pełnowymiarowa makieta Poloneza z 2020 roku. Nadwozie wykonane technologią CNC bazuje na stalowej ramie przestrzennej /

Oczywiście nie ma co liczyć na to, że nowy Polonez z Kutna, niezależnie czy mówimy o makiecie z roku 2020 czy zaprezentowanej właśnie nowej wizji Poloneza SUV Coupe, kiedykolwiek pojawi się na polskich ulicach. Firma przypomina jednak, że "biuro Vosco Automotive oferuje usługi konstrukcyjno-projektowe w zakresie branży motoryzacyjnej. Od szkicu do funkcjonalnego prototypu", co świadczy o wysokich kompetencjach zespołu twórców Vosco EV2.



