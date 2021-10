Vosco EV2 na torze. Jak zaliczyło test łosia?

Firma Vosco Automotive, która szuka właśnie inwestora gotowego wesprzeć projekt kwotą 1-2 mld zł, opublikowała materiał filmowy z czerwcowych testów torowych swojego pojazdu. Próby odbyły się na obiekcie MotoPark Toruń. Każdą z nich, czyli slalom, test łosia i test omijania według standardów Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego VDA, przeprowadzono przy prędkości 60 km/h.



Vosco EV2 gotowe do produkcji

Trzeba przyznać, że do przebiegu i efektu testów nie można mieć zastrzeżeń. Widać, że samochody pokonują je z dużym zapasem sterowności i bez trudu wykonują polecenia kierowców. Sceptykom zwracamy uwagę, że nagrania prezentują dwa prototypy i - nie są to żadne - demonstracyjne makiety, ale w pełni funkcjonalne pojazdy.



Przypominamy, że Vosco EV2 to rozwinięcie prototypów "nowej syrenki" stworzonej wspólnymi siłami firm Polfarmex i AMZ Kutno. Ostatecznie, po konflikcie z AK Motors, które zastrzegło prawa do marki Syrena twórcy auta - całkiem słusznie - porzucili ideę stworzenia pojazdu retro i postawili na pięciodrzwiowe nadwozie o modnej, w pełni współczesnej, stylistyce.



Vosco EV2 w szczegółach

Vosco EV2 w ostatecznej, gotowej do produkcji, wersji mierzy 4221 mm długości, 1719 mm szerokości i 1513 mm wysokości. Rozstaw osi to 2540 mm, co pozycjonuje pojazd w popularnym segmencie B. Jak sama nazwa wskazuje auto może się pochwalić elektrycznym układem napędowym o mocy 156 KM (moc szczytowa 235 KM) generującym od 350 do 450 Nm (szczytowo). Prędkość maksymalna została ograniczona do 140 km/h, a w układzie przeniesienia napędu zastosowano przekładnię bezstopniową.



Energia magazynowana jest w stosunkowo niewielkiej baterii akumulatorów o litowo-jonowych wykonaną w technologii NMC. Jej pojemność to 31,5 kWh, co - przynajmniej teoretycznie - ma pozwalać na pokonanie do 290 km na jednym ładowaniu, według normy WLTP, czyli około 210 km w realnym ruchu. Vosco EV2 waży 1480 kg, z czego masa baterii to 280 kg. Samochód pochwalić się może gniazdem CCS Combo 2. Oznacza to, że prędkość ładowania prądem stałym wynosi 30 kWh. Vosco EV2 ma też wbudowaną, pokładową ładowarkę o mocy 3,3 kWh pozwalającą na ładowanie pojazdu bezpośrednio z domowego gniazda. Takie "tankowanie" do pełna zajmuje między 10 a 11 godzin.



Paweł Rygas

