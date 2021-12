Lexus ROV Concept - w teren bez spalin

Lexus zaprezentował ROV (Recreational Off-highway Vehicle) Concept - unikalny pojazd napędzany wodorem, który łączy bezemisyjną jazdę z ekstremalnymi możliwościami terenowymi. Samochód ma wszystkie znaki szczególne prawdziwej terenówki, z wyeksponowanym zawieszeniem, klatką bezpieczeństwa i grubymi oponami, pozwalającymi na jazdę w błotnistym terenie. Jego wymiary to 3122 mm długości, 1725 mm szerokości i 1800 mm wysokości.

Punktem wyjściowym dla projektu była filozofia Lexusa "człowiek w centrum uwagi". Zespół projektantów chciał stworzyć taki pojazd, jakiego oczekuje się od marki luksusowej, ale bez pozbawiania go osiągów pojazdu typu ROV. Zaprojektowano nadwozie, które dobrze osłania pasażerów, wpisano w nie charakterystyczny dla Lexusa grill i zapewniono odpowiednio duży skok zawieszenia. Dodano też przednie błotniki, by chronić przed kamieniami lub błotem.

Osłona zawieszenia połączona z tylnym zbiornikiem wodoru chroni części funkcjonalne. Lekkie nadwozie pokryte brązowym lakierem oraz zawieszenie zaprojektowano z myślą o komforcie i przyjemnej jeździe w terenie. Przednie i tylne światła Lexusa z motywem "L" oraz tylny znaczek LEXUS utrzymano w zgodzie z najnowszą linią stylistyczną marki.

Lexus ROV jest pojazdem wodorowym, ale nie wykorzystującym ogniw paliwowych. Ma on wodorowy silnik spalinowy, który wyróżniać się ma budzącym emocje dźwiękiem. Dynamiczny wzrost momentu obrotowego podczas jazdy Lexusem ROV Concept wynika z dużej prędkości spalania wodoru. Sama jednostka ma 1,0 l pojemności i działa tak jak silnik benzynowy, ale jest wyposażony w wysokociśnieniowy zbiornik sprężonego wodoru, który trafia do jednostki napędowej przy pomocy specjalnie opracowanych wodorowych wtryskiwaczy. Co ważne, nowy silnik wodorowy Lexusa ma niemal zerowe emisje, a w trakcie jazdy spalane są śladowe ilości oleju silnikowego.

