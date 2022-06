Lexus Electrified Sport Concept na festiwalu w Goodwood

Podczas imprezy w Goodwood odbyła się europejska premiera koncepcyjnego Lexusa. W ten sposób marka chciała pokazać, w którą stronę będzie podążać stylistyka i technika ich samochodów w momencie, w którym w ofercie będą już tylko pojazdy elektryczne.

Lexus prezentuje "elektryczne LFA"

Lexus Electrified Sport Concept - tak brzmi pełna nazwa przedstawionego prototypu. Bez wątpienia była to jedna z najciekawszych propozycji przedstawionych na Electric Avenue w Goodwood. Stylistycznie projekt ten łączy dwa światy - z jednej strony wyraźnie widać nawiązania do limitowanego Lexusa LFA, produkowanego dekadę temu, z drugiej zaś styliści wyciągnęli ile się da z możliwości jakie daje zastosowanie napędu elektrycznego.

Dokładne parametry techniczne nie są znane, ale inżynierowie Lexusa przewidują, że auto będzie osiągało 100 km/h w czasie ok. 2 sekund, a jego zasięg dzięki zastosowaniu testowanej już technologii baterii trakcyjnej ze stałym elektrolitem, ma wynieść nawet 700 km.

Elektryczne Lexusy - to już się dzieje

Na Electric Avenue pojawiły się także dwa już produkowane modele Lexusa - RZ 450e oraz UX 300e. Ten pierwszy to luksusowy SUV i za razem pierwsze w pełni elektryczne auto Lexusa, które zostało zbudowane od podstaw. Dzięki nowej płycie podłogowej Lexus RZ 450e ma nisko położony środek ciężkości, co ma pozytywny wpływ na właściwości jezdne. Ponadto umożliwiło to wygospodarowanie większej przestrzeni dla podróżujących.

Lexus UX 300e to zaprezentowana w 2020 roku elektryczna wersja popularnego crossovera. Za napęd odpowiada silnik o mocy 204 KM, a zasięg na jednym ładowaniu to 315 km w cyklu mieszanym wg normy WLTP. Także i tutaj baterię umieszczono w podłodze, aby auto nie traciło na funkcjonalności i zapewniało przyjemność z jazdy.

