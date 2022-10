Kolejne Renault powraca. Producent zapowiedział premierę nowej „czwórki”

Renault 4 powraca

W Renault ktoś bardzo lubi rocznice.

Inaczej nie da się wytłumaczyć faktu, że w tym samym roku postanowiono tak hucznie obchodzić zarówno 50 lat powstania Renault 5 i jednocześnie 30 lat od zakończenia produkcji Renault 4.

Po pojawieniu się konceptu Renault R5 TURBO 3E marka ponownie zapowiada premierę nowego-starego auta. Tym razem inspirację stanowi właśnie świętujące 30-rocznicę zakończenia produkcji Renault 4.





Nowe Renault 4 będzie... SUV-em?

Masywne nadkola i poszerzone opony sugerują, że autem będzie można wybrać się na wycieczkę po polnych drogach. Renault wyposażone zostało także w box dachowy. Można wnioskować, że samochód, podobnie jak jego poprzednik, ma być w zamyśle maksymalnie wszechstronny.

Zdjęcie Samochód powstał z okazji 30 rocznicy zakończenia produkcji Renault 4 / Renault / materiały prasowe

Z przodu mamy ledowe światła, które kształtem nawiązują do klasycznej "czwórki". Na środku "grilla" znajduje się podświetlane logo Renault. Akcentów świetlnych jest jednak więcej. Możemy je znaleźć wokół "grilla", na dolnych krawędziach boxa dachowego oraz w obramowaniach trójkątnych szyb za słupkiem C.

Citroën ma 2CV, Renault ma "czwórkę"

Produkowane w latach 1961-1992 Renault 4 było pierwszym samochodem francuskiego koncernu oferującym przedni napęd. Dostępne było jako 5-drzwiowy hatchback oraz 2-drzwiowy furgon. Renault 4 miało być w zamyśle samochodem uniwersalnym, zdolnym zaspokoić potrzeby każdego kierowcy. Poza tym było odpowiedzią na bestseller francuskiego innej francuskiej marki - Citroëna 2CV. Po raz pierwszy "czwórka" została zaprezentowana w Paryżu wiosną 1961 roku podczas Salon de l'Automobile.

Zdjęcie Renault 4 było odpowiedzią na Citroëna 2CV. / National Motor Museum/Heritage Images/Getty Images / Getty Images

O tym, że model zdobył popularność, niech świadczy fakt, że przez 31 lat trwania produkcji powstało ponad 8 milionów egzemplarzy.

Kiedy premiera nowego Renault 4?

Nowa interpretacja Renault 4 zostanie zaprezentowana za niecałe dwa tygodnie - dokładnie 17 października. Będzie to miało miejsce na 89. Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu.

Renault 4 nie jest jedynym powrotem

Niedawno francuski producent zaprezentował elektryczny koncept R5 TURBO 3E, który ma stanowić hołd dla dokonań sportowych wersji "piątki". Jego nadwozie zostało wykonane z włókna węglowego, a za napęd, przenoszony na tylne koła, odpowiadają dwa silniki elektryczne umieszczone z tyłu, które generują 380 KM i 700 Nm momentu obrotowego.

Renault chce przywrócić do sprzedaży swoje legendarne modele 4 i 5. Tym razem mają one stać się autami elektrycznymi. Oczywiście nie ma co liczyć, że będą tak odważne jak najnowsze modele koncepcyjne. Niemniej powrót do tak ważnych dla francuskiej marki nazw w dobie rozwoju elektromobilności może być bardzo dochodowym posunięciem.

