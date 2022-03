Pierwsza jazda Kia EV6 - początek rewolucji

To już pewne. Pokazany w listopadzie 2021 na salonie samochodowym w Los Angeles, futurystycznie wyglądający koncept Kia EV9 trafi do oficjalnej sprzedaży. Decyzja została podjęta w ramach nowego biznes-planu koreańskiego producenta, zakładającego rozszerzenie elektrycznej gamy modelowej o dwa nowe modele do 2027 roku. To kolejny krok do pełnej elektryfikacji marki, która ma nastąpić do 2035 roku.

Kia EV9 ma być oparta na platformie E-GMP (Electric Global Modular Platform) - tej samej, którą zastosowano w modelu EV6 oraz bliźniaczym Hyundaiu Ioniq 5. Niestety na ten moment nie wiadomo nic na temat rozmiarów samochodu, które przypomnijmy, w przypadku projektu studyjnego wynosiły 4930 mm długości, 2055 mm szerokości i 1790 mm wysokości. Trudno także przewidzieć, czy producent pokusi się o wyposażenie pojazdu w akumulator większej pojemności i jakim zasięgiem będzie dysponować.

Reklama

Kia EV9 - oficjalny wygląd także jest zagadką

Na dobrą sprawę zagadką pozostaje także sam wygląd koreańskiego SUV-a. Kanciasty koncept, chociaż bez wątpienia widowiskowy, może okazać się zbyt trudny do realizacji. Patrząc jednak na odważną stylistykę EV6 można być pewnym, że elektryczny SUV także będzie przykuwał uwagę.

Kia EV9 1 / 8 Kia EV9 Źródło: udostępnij

Zachodnie media donoszą jednak, że oficjalny samochód podtrzyma nieco kosmiczną stylistykę wnętrza, uwzględniająca duży cyfrowy wyświetlacz zamiast zegarów, oryginalnie wyprofilowaną kierownicę oraz trzy rzędy w pełni konfigurowalnych siedzeń.

Produkcja ma ruszyć już w 2023 roku.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***