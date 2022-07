Hyundai N Vision 74 – auto przyszłości w ciuchach z przeszłości

Hyundai N Vision 74 - hołd dla przeszłości

Hyundai N Vision 74 łączy stylizację typową dla samochodów z lat 70. ubiegłego wieku z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Wygląd pojazdu jest inspirowany prototypowym modelem Pony Coupe z 1974 roku, którego zaprojektował sam legendarny Giorgetto Giugiaro.

Hyundai Pony Coupe, który ostatecznie nigdy nie trafił do produkcji, nie jest jednak jedynym pojazdem, na którym bazuje N Vision 74. Inspirację stanowił także zaprezentowany w 2015 roku we Frankfurcie koncepcyjny Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo. Źródło napędu tego auta było oparte o wodorowe ogniwa paliwowe.

Hyundai N Vision 74 to nietypowa hybryda

Hyundai N Vision 74 to hybryda, ale nie taka, jaką znamy. W samochodzie nie znajdziemy silnika spalinowego, a jego "hybrydowość" polega na połączeniu akumulatorów wysokonapięciowych, które można ładować z gniazdka z systemem ogniw paliwowych, które produkują energię elektryczną z wodoru. Z obu źródeł zasilania silników można będzie korzystać zamiennie w zależności od warunków jazdy.

Za napęd N Vision 74 odpowiadają dwa silniki elektryczne umieszczone przy tylnych kołach. Pracują one niezależnie, co umożliwia pełne wektorowanie momentu obrotowego trafiającego na koła. W efekcie samochód ma dysponować doskonałą trakcją w zakrętach.

Hyundai N Vision 74. Co wiadomo o osiągach?

Moc systemowa generowana przez silniki to 680 KM (500 kW), maksymalny moment wynosi 900 Nm. Zdaniem producenta pozwoli to na osiągnięcie prędkości maksymalnej przekraczającej 250 km/h. Czas tankowania wodoru ma trwać 5 minut, a ładowania prądem baterii o pojemności 62,4 kWh (od 10 do 80 proc.) - 18 minut. Tak krótkie ładowanie jest możliwe dzięki zastosowaniu instalacji prądowej o napięciu 800V, co oznacza możliwość ładowania z mocą przekraczającą 300 kW.

Maksymalny dystans, jaki ma pokonywać samochód wynosi 600 km.

Hyundai chce, żeby elektryfikacja nie kojarzyła się z utratą wrażeń z jazdy. Technologie, które będą testowane w aucie (głównie to hybrydowy napęd łączący zasilanie bateryjne z systemem wodorowych ogniw paliwowych), znajdą następnie zastosowanie w seryjnych modelach należącej do Hyundaia, a powstałej w 2015 roku, submarki N, która specjalizuje się w produkcji samochodów o wysokich osiągach.

Jak deklaruje Hyundai, wielkim krokiem będzie dla niego wprowadzenie pierwszego elektrycznego modelu opatrzonego znaczkiem "N". IONIQ 5 N trafi na rynek w 2023 roku.

