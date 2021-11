Samochody elektryczne Zapowiedź BMW XM. Bawarczycy nie przestają szokować

Luksusowy SUV jest drugim w historii samochodem w całości zaprojektowanym przez sportowy oddział BMW M. Jego pierwszym modelem było pochodzące z 1978 roku coupe o nazwie M1. Kolejne auta ze znaczkiem M powstawały już jako wzmocnione wersje modeli BMW, więc XM jest de facto drugim stworzonym od podstaw przez dywizję M samochodem.



Łączący luksus i sportowe osiągi pojazd, ma dość specyficzny design. Zdecydowano się kontynuować trend, który BMW zapoczątkowało w aktualnie produkowanej serii 7, czyli olbrzymiego grilla w kształcie klasycznych dla bawarskiej marki "nerek". Kontrastują z nim malutkie reflektory, co dodatkowo podkreśla wielość atrapy, która na dodatek jest podświetlana.



Reklama

Zdjęcie BMW XM /

Opadająca ku tyłowi linia dachu, jak również dyfuzor i cztery końcówki wydechu, zdradzają sportowy charakter XM. Niewątpliwie oryginalnym zabiegiem są światła bardzo daleko zachodzące na tylne nadkola.

Zdjęcie BMW XM /

Środek już tak nie szokuje wyglądem, a został wykończony oczywiście luksusowo - pełno tutaj skóry i metalizowanych wstawek. Deska rozdzielcza została zaprojektowana minimalistycznie - większość systemów obsługiwana jest za pomocą ekranu dotykowego. Nie zrezygnowano jednak z klasycznego pokrętła iDrive oraz fizycznych przycisków klimatyzacji - zostały one zgrabnie wkomponowane w dolną krawędź ramek nawiewu.



Zdjęcie BMW XM /

BMW XM jest hybrydą plug-in. Układ napędowy składa się z silnika V8 oraz jednostki elektrycznej, które łącznie generują 750 KM oraz 1000 Nm momentu obrotowego. Zasięg dostępny przy korzystaniu tylko z silnika elektrycznego wynosi 80 km. Koncept stanowi również zapowiedź przyszłej polityki dywizji M, która podąży teraz drogą elektryfikacji.



BMW XM 1 / 39 BMW XM Źródło: udostępnij

Zaprezentowany samochód jest jedynie konceptem, ale ma trafić do produkcji pod koniec 2022 roku. Z pewnością do tego czasu przejdzie on jeszcze pewną ewolucję.

***