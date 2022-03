W Centrum Badań i Innowacji w Monachium inżynierowie odpowiedzialni za testy i rozwój marki BMW sprawdzają najnowszą elektryczną limuzynę. Testy są przeprowadzane w specjalnie zaprojektowanym stanowisku klimatyczno-akustycznym.

Jest to komora, która pozwala realistycznie odwzorowywać wszystkie sytuacje podczas jazdy. Można tam symulować i eliminować niepokojące odgłosy wychwycone przez inżynierów. Rolkowe stanowiska testowe z wymiennymi pokryciami umożliwiają pomiar i redukcję akustyki napędu oraz odgłosów toczenia na wszystkich nawierzchniach drogowych, istotnych w codziennym ruchu.

Reklama

Podobnie jak w przypadku akustyki napędu i toczenia opon, można precyzyjnie zredukować również odgłosy otoczenia. Dokładne ukształtowane powierzchnie karoserii, zlicowane klamki drzwi i zoptymalizowane aerodynamicznie lusterka zewnętrzne, a także prawie całkowicie zamknięte podwozie przyczyniają się nie tylko do niskiego oporu powietrza, ale także do mniej hałaśliwych odgłosów. Jest to bez wątpienia szalenie istotne w przypadku luksusowej limuzyny, jaką ma być elektryczne BMW i7. Dzięki szczegółowym analizom i precyzyjnej optymalizacji inżynierowie odpowiedzialni za rozwój i testy mogą na bieżąco usprawniać komfort w nowych modelach.

Zdjęcie Komora klimatyczno-akustyczna /

To jednak nie wszystko. Centrum Badań i Innowacji w Monachium to także specjalny program w hali absorberów EMC. To właśnie tam prototypy nowych luksusowych limuzyn wystawiane są na działanie silnych pól elektromagnetycznych w celu sprawdzenia podatności ich systemów elektrycznych na zakłócenia oraz ich interakcji z otoczeniem.