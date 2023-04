Spis treści: 01 Zeekr x to bliźniak Volvo EX30

02 Dwa silniki, 428 KM mocy

03 Europejska premiera już pod koniec roku

Geely to chiński gigant, który w swoim portfolio ma szereg marek, w tym m.in. Lotusa, Volvo czy Polestara. Najmłodszą marką należącą do Geely jest Zeekr, który powstał w... 2021 roku.

Zeekr x to bliźniak Volvo EX30

Zeekr X to technologiczny bliźniak Volvo EX30, które ma zostać zaprezentowane w lipcu. Oba modele, podobnie jak... Smart #1 i Smart #3 (który debiutuje na salonie w Szanghaju), oparto na tej samej platformie dla samochodów elektrycznych o nazwie SEA.

Bazowa wersja Zeekr X napędzana jest silnikiem elektrycznym o mocy 272 KM, który czerpie energię z baterii o pojemności 66 kWh. Wg producenta ma to zapewniać zasięg do 560 km (wg chińskiej normy CLTC, która podaje większe zasięgi niż europejska norma WLTP, która również mocno zawyża realne osiągi), w praktyce pewnie będzie to około 400 km. Taki samochód rozpędza się do 100 km/h w 5,8 s.

Zdjęcie Zeekr X / materiały prasowe

Dwa silniki, 428 KM mocy

Mocniejsza odmiana Zeekra X napędzana jest dwoma silnikami o mocy systemowej 428 KM. Akumulator również ma pojemność 66 kWh, więc zasięg będzie mniejszy, auto przyśpiesza do 100 km/h w 3,7 s.

Zdjęcie Zeekr X / materiały prasowe

Zeekr X ma 445 cm długości, przy rozstawie osi 275 cm. Szerokość nadwozia to 184 cm, a wysokość - 157 cm. W bazowej wersji, która w Chinach ma kosztować równowartość około 25 tys. euro, samochód waży 1840 kg.

Europejska premiera już pod koniec roku

Zeekr ma pojawić się w Europie pod koniec roku. Oprócz modelu X, w gamie znajdzie się nowy sedan, który zapewne będzie konkurował z Teslą Model 3. Trzecim modele sprzedawanym w Europie będzie Zeekr 001, czyli samochód, który weźmie na celownik Teslę Model 3.

Zdjęcie Zeekr X / materiały prasowe

