Widziałem jubileuszowe Porsche 911 S/T. Niemcy znają się na świętowaniu

Spis treści: 01 Porsche 911 S/T to propozycja dla fanów dyskrecji

02 Porsche 911 S/T jest stworzone z najlepszych składników

03 Porsche 911 S/T to ulubione dzieło Andreasa Preuningera

04 Porsche 911 S/T to droga i zamknięta impreza

05 Porsche 911 S/T to najdroższe 922

Jak świętować, to z przytupem - a przecież 60. urodziny modelu 911 to nie byle wydarzenie. Z okazji tego jubileuszu inżynierowie z Weissach postanowili stworzyć coś wyjątkowego, co docenią wszyscy, którzy po prostu kochają jeździć. W limitowanym 911 S/T znajdziemy wszystko, co najlepszego do zaoferowania ma Porsche 911 generacji 992.

Porsche 911 S/T to propozycja dla fanów dyskrecji

Jubileuszowy wariant Porsche 911 S/T nie rzuca się w oczy wielkim spojlerem, dokładkami czy wystającym uchem do holowania. Wtajemniczeni będą jednak wiedzieć, co jest grane. Spójrzcie na tę maskę z wlotami powietrza, napompowane zderzaki i te wycięte błotniki. Wszystko to jest wykonane z lekkich tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym.

Reklama

Porsche 911 S/T 1 / 25 Nowe Porsche 911 S/T Źródło: materiały prasowe Autor: Porsche

Na wyglądającej całkiem “normalnie" 911-stce wyróżniają się również magnezowe felgi z centralną śrubą i chociażby złote oznaczenia. W środku z kolei wszystko zdradzają kubełkowe fotele, klatka bezpieczeństwa i zielone tarcze zegarów. Porsche 911 S/T będzie można zamówić z pakietem "Heritage Design", który pozwala na dobranie wyjątkowego koloru “Shoreblue Metallic" oraz obręczy w odcieniu “Ceramica".

Na drzwiach pojawia się wówczas numer startowy wybrany przez klienta (od 0 do 99), a na pasie przednim, osłony piast, kierownicy, zagłówkach i kluczyku klasyczny herb z oryginalnego 911. W skład pakietu wchodzą także: dwukolorowa tapicerka ""czarny/Classic Cognac" z półanilinowej skóry, obszerne skórzane wykończenia kabiny, podsufitka z perforowanego materiału Dinamica oraz inne elementy z oferty Porsche Exclusive Manufaktur.

Zdjęcie Nowe Porsche 911 S/T / Porsche / materiały prasowe

Porsche 911 S/T jest stworzone z najlepszych składników

Wielki bokser, krótka skrzynia i mała masa. Nowe Porsche 911 S/T zostało zaprojektowane zgodnie z zasadami starej szkoły i stworzone z najlepszych składników, bazując na rozwiązaniach znanych z modeli 911 GT3 Touring oraz hardkorowego 911 GT3 RS. Jaki jest tego efekt? Powiedzieć, że fantastyczny, to jak powiedzieć za mało. Za plecami pasażerów, zaraz za karbonową klatką bezpieczeństwa, znajduje się 4-litrowy “wolnossak", który w mgnieniu oka wkręca się do kosmicznych 9000 obr/min.

Ów potwór generuje słuszne 525 KM mocy, które na asfalt przenoszą 21-calowe tylne koła, wyposażone w ogumienie o profilu 315/30 za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej. Tyle wystarczy, by prędko się w nim zakochać, jednak najlepsze jeszcze przed nami, bowiem wariant 911 S/T jest najlżejszym 992 zaprezentowanym do tej pory. Masa DIN (tj. ze wszystkimi płynami), wynosi zaledwie 1380 kg, czyli o 40 kg mniej, niż w przypadku GT3 Touring z manualną skrzynią.

Porsche 911 S/T to ulubione dzieło Andreasa Preuningera

Dyskretnej premierze nowego wariantu 911 S/T towarzyszył swoją obecnością Andreas Preuninger, znany także jako “Pan GT" - człowiek stojący za najlepszymi samochodami z Zuffenhausen. Andy, przez ostatnie 22 lata, był od początku do samego końca odpowiedzialny za stworzenie i dostrojenie takich modeli jak: 911 Speedster, 911 R, 911 GT2, 911 GT3 oraz GT2 RS i GT3 RS, jak również Cayman GT4, GT4 RS i 718 Spyder RS. Kiedy zapytałem go, z którym z wariantów 911 miałby się ożenić, znalazł odpowiedź bez chwili namysłu:

“Zdecydowanie z odmianą S/T. Jestem niesamowicie zadowolony z całego projektu, ale jeszcze bardziej z wrażeń za kierownicą. Kiedy spróbujesz, szybko zrozumiesz.” Andy Preuninger

Zdjęcie Nowym 911 S/T jeszcze nie jeździłem. Po zajęciu miejsca musiałem to sobie wyobrazić / Porsche / materiały prasowe

Porsche 911 S/T to droga i zamknięta impreza

Jubileuszowe 911 S/T powstało z okazji 60-lecia modelu, a więc żeby wszystko trzymało się przysłowiowej kupy, wyprodukowanych zostanie jedynie 1963 ponumerowanych egzemplarzy. Każdy z nich będzie miał nadany własny numer na plakietce ulokowanej przed oczami pasażera.

Każdy z 1963 szczęśliwców będzie mógł dobrać do auta również wyjątkowy czasomierz Chronograph 1. Wyposażony w tytanową kopertę, niepowlekaną i piaskowaną w celu zmniejszenia masy zegarek, wpisuje się w koncepcję lekkiej konstrukcji purystycznej edycji 911. Sercem chronografu jest mechanizm Porsche Design WERK 01.240 z certyfikatem COSC i funkcją flyback. Ta przyjemność to wydatek rzędu 61 700 zł.

Zdjęcie 1 z 1963 limitowanych czasomierzy Chronograph 1 / Jan Guss-Gasiński

Porsche 911 S/T to najdroższe 922

W dniu premiery auto można już zamawiać i rezerwować w salonach. Niestety, tak wyjątkowy model ma również wyjątkową cenę - 911 S/T to w momencie debiutu najdroższy wariant 992, jaki figuruje w polskim cenniku. Ceny Porsche 911 S/T startują w salonach od 1 623 000 zł. Pakiet "Heritage Design" to dodatkowe 90 041 zł. Jak mniemam znikną tak szybko, jak się pojawią - podobnie było z resztą z limitowanym do 2500 egzemplarzy wydaniem Dakar.

Porsche 911 (992): polskie ceny Wersja Cena 911 Carrera 611 00 zł 911 Carrera T 663 000 zł 911 Carrera Cabriolet 680 000 zł 911 Carrera 4 649 000 zł 911 Carrera 4 Cabriolet 718 000 zł 911 Carrera S 686 000 zł 911 Carrera S Cabriolet 755 000 zł 911 Carrera 4S 724 000 zł 911 Carrera 4S Cabriolet 739 000 zł 911 Targa 4 718 000 zł 911 Targa 4S 793 000 zł 911 Carrera GTS 776 000 zł 911 Carrera GTS Cabriolet 845 000 zł 911 Carrera 4 GTS 814 000 zł 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 883 000 zł 911 Targa 4 GTS 883 000 zł 911 Turbo 1 084 000 zł 911 Turbo Cabriolet 1 150 000 zł 911 Turbo S 1 249 000 zł 911 Turbo S Cabriolet 1 315 000 zł 911 Edition 50Y Porsche Design 959 000 zł 911 Dakar 1 189 000 zł 911 GT3 1 023 000 zł 911 GT3 Touring 1 023 000 zł 911 GT3 RS 1 331 000 zł 911 S/T 1 623 000 zł