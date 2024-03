Spis treści: 01 Volkswagen ID.3 GTX - kompaktowy sportowiec

Gdy stanąłem przed ID.3 GTX i ID.7 GTX Tourer, pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to wyraźnie sportowy charakter pierwszego i przemyślana przestronność drugiego. Detale nadwozia ID.3 GTX wyraźnie podpowiadają, że ten samochód potrafi więcej niż zwykłe ID.3. ID.7 GTX Tourer natomiast raczej przyciąga elegancją i obietnicą komfortu, ale również okrasza ją sportowym sznytem. Od razu widać, że modele mają coś więcej do zaoferowania niż tylko największy możliwy do osiągnięcia zasięg.

Volkswagen ID.3 GTX - kompaktowy sportowiec

ID.3 GTX ma przyciągnąć tych, którzy wychowali się na Golfach GTI. Dwa warianty mocy - 286 KM oraz 326 KM w wersji Performance - obiecują imponującą dynamikę. Wersja Performance ma przyspieszać od 0 do 100 km/h w 5,6 sekundy. Silnik synchroniczny APP550 z magnesami trwałymi zasilany jest przez litowo-jonowy akumulator o pojemności 79 kWh netto i pozwala na ładowanie z mocą 175 kW. Sportowe akcenty zewnętrzne i wewnętrzne, takie jak specjalnie zaprojektowane fotele czy charakterystyczne dla linii GTX elementy designu, podkreślają wyjątkowość tego auta. Napęd? Niezmiennie na tylną oś.



Zdjęcie Charakterystyczną cechą modeli GTX są świecące trójkąty w zderzaku / Adam Majcherek / INTERIA.PL

ID.7 GTX Tourer - najmocniejsze kombi w historii VW

ID.7 GTX Tourer, z kolei, to coś więcej niż tylko mocne kombi. To samochód, który łączy w sobie siłę, przestrzeń i nowoczesne technologie. I jest jeszcze mocniejszy niż ID.3. Bateria miedzy jego osiami ma aż 86 kW pojemności, a silnik - moc 340 KM. To w połączeniu z napędem na wszystkie koła 4MOTION gwarantuje osiągi rzadko spotykane w klasie samochodów kombi.

Przy tym wszystkim ID.7 GTX Tourer zachowuje swoją praktyczność. Jego bagażnik wciąż połknie między 605 a 1714 litrów bagażu. Po złożeniu opacia kanapy zyskuje się powierzchnię o długości 1948 mm. Ogromna przestrzeń bagażowa oraz przemyślane rozwiązania wnętrza obiecują komfort nawet na najdłuższych trasach. Wrażenie robi również nowoczesny design i rozwiązania z dziedziny funkcjonalności, jak zaawansowane, matrycowe reflektory LED IQ.LIGHT.



Zdjęcie Sportowego charakteru przestronnemu wnętrzu dodaje czarna podsufitka / Ingo Barenschee / INTERIA.PL

Modele GTX - nowe technologie i innowacje

Obydwa modele wprowadzają innowacyjne rozwiązania, jak nowy system infotainment zintegrowany z asystentem głosowym IDA i możliwością współpracy z ChatGPT, co czyni interakcję z samochodem bardziej intuicyjną i przyjemną. Aplikacja Wellness w ID.7 GTX Tourer to przełom w myśleniu o samopoczuciu kierowcy i pasażerów podczas jazdy. Masaż pleców, muzyka, kolory podświetlenia ambientowego - wszystko ma dbać o samopoczucie kierowcy.

Zdjęcie Wyróżnikiem wnętrza modeli GTX są czerwone przeszycia na kokpicie, drzwiach i fotelach / Ingo Barenschee / INTERIA.PL

Obie nowe wersje znanych już modeli Volkswagena mają wszystko, czego można oczekiwać od samochodów elektrycznych nowej generacji: imponującą moc, zasięg oraz zaawansowane systemy wspomagające. W przypadku ID.3 producent mówi o ok. 600 km na jednym ładowaniu, dla ID.7 GTX konkretnych liczb jeszcze nie podaje, ale również należy się spodziewać zasięgu przekraczającego 600 km. Oczywiście mowa o cyklu pomiarowym WLTP.

Modele te po raz kolejny udowadniają, że Volkswagen serio podchodzi do tematu elektromobilności. ID.3 GTX i ID.7 GTX Tourer to nie tylko dowód na to, że samochody elektryczne mogą być równie emocjonujące co ich spalinowe odpowiedniki, ale także świadectwo tego, jak zaawansowane technologicznie i przemyślane mogą być nowoczesne pojazdy. Biorąc pod uwagę np. wyniki wydajności baterii, na jakie wskazują pierwsze testy modelu ID.7 można wysnuć wniosek, że Volkswagen w końcu dogonił elektromobilną czołówkę.