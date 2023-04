Volvo EX90 Excellence ma cztery miejsca, lodówkę i tapicerkę z butelek PET

Spis treści: 01 Volvo EX90. Cztery fotele, lodówka i tapicerka z butelek

02 Z Volvo EX90 nie będzie chciało się wysiadać

03 Volvo EX90 Excellence. Dane techniczne Obecnie Volvo EX90, którego premiera miała miejsce jesienią zeszłego roku, dostępny jest w dwóch wersjach - Ultra i Performance Ultra. W obu nie można narzekać na poziom wyposażenia, ale Volvo uznało, że wciąż może być lepiej. I tak powstało EX90 Excellence.

Volvo EX90. Cztery fotele, lodówka i tapicerka z butelek

Z zewnątrz samochód wyróżnia dwukolorowym nadwoziem oraz felgami w rozmiarze 22 cali. To co najlepsze, znajdziemy jednak w kabinie.

Na pokładzie "zwykłego" EX90 może podróżować nawet siedem osób, jednak w wersji Excellene miejsce znajdzie się zaledwie dla czterech. Dodatkowe miejsca "w bagażniku" zlikwidowano, a zamiast tylnej kanapy zamontowano dwa niezależne fotele wysokiej klasy, rozkładane i wyposażone w poduszki.

Pomiędzy fotelami znalazła się lodówka, w której można sobie schłodzić szampana...

Z Volvo EX90 nie będzie chciało się wysiadać

Fotelami steruje się za pomocą konsoli z dotykowymi przyciskami. Poprzez sterowanie trzeba rozumieć nie tylko ich elektryczne ustawienie, ale również podgrzewanie czy masowanie.

Co ciekawe, w kabinie EX90 nie znajdziemy w ogóle skórzanej tapicerki. Fotele pokryte materiałem o nazwie Nordico, który powstał m.in. ze zrecyclingowanych plastikowych butelek. Alternatywą jest materiał powstały w wełny.



Zdjęcie Volvo EX90 Excellence / materiały prasowe

Miejsce pracy kierowcy jest identyczne, jak "zwykłych" wersjach EX90. Na środku deski rozdzielczej znajduje się umieszczony pionowo, 14,5-calowy ekran dotykowy. Za wyświetlanie grafik odpowiada powszechnie stosowany w grach komputerowych silnik Unreal Engine.

Volvo EX90 Excellence. Dane techniczne

Volvo EX90 Excellence będzie dostępne wyłącznie w wersji dwusilnikowej. Umieszczone przy osiach i zapewniające napęd 4x4 jednostki elektryczne generują wspólnie 517 KM i 990 Nm, co pozwala rozpędzać się do 100 km/h w 4,9 s. Prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km/h.

Energia przechowywana jest zamontowanym w podłodzie akumulatorze o pojemność 110 kWh.

