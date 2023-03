Volkswagen zmodernizował ID.3. Będzie takie, jak chcieli klienci

Spis treści: 01 Volkswagen ID.3 po liftingu. Ostrzejsze linie nadwozia i dłuższa optycznie maska

02 Volkswagen ma słuchać opinii klientów. Wyposażenie standardowe w ID.3 ma być bogatsze

03 Volkswagen posłuchał klientów również w kwestii multimediów

04 600 tys. aut z gamy ID. trafiło do klientów

Volkswagen ID.3, czyli elektryczny kompakt, wprowadzony został na rynek w 2019 roku. Po czterech latach niemiecki producent wprowadza jego zmodernizowaną wersję.

Volkswagen ID.3 po liftingu. Ostrzejsze linie nadwozia i dłuższa optycznie maska

Pierwszym, na co warto zwrócić uwagę są ostrzejsze linie nadwozia. Wprowadzono także nowy wzór zderzaka i maskę. W czasie pracy nad tą drugą zespół projektantów starał się uzyskać większą powierzchnię lakierowaną w kolorze nadwozia. Dodatkowo usunięto czarny pasek znajdujący się pod przednią szybą, dzięki czemu maska wydaje się dłuższa. Takie wrażenie potęgować mają także wgłębienia po bokach. Innymi zmianami są powiększone wloty powietrza, które mają nadawać elektrycznemu Volkswagenowi bardziej muskularny wygląd. Z tyłu z kolei pojawiły się nowe, zachodzące na klapę bagażnika, światła. Dzięki lepszemu przepływowi powietrza w okolicy przednich kół poprawiła się również aerodynamika.

Reklama

Zdjęcie Nowe tylne światła w Volkswagenie ID.3 zachodzą na klapę bagażnika. /Volkswagen /materiały prasowe

Volkswagen ma słuchać opinii klientów. Wyposażenie standardowe w ID.3 ma być bogatsze

Zmiany wprowadzono również wewnątrz ID.3. Volkswagen zaznacza, że przy modernizacji uwzględniono i wprowadzono w życie sugestie, jakie zgłaszali użytkownicy modelu przed liftingiem. W efekcie wyposażenie standardowe ma być bogatsze. Dodatkowo w wnętrzu ma być więcej miękkich elementów. Przykładem ma być większa liczba miękkich wstawek w boczkach drzwi.

Zdjęcie Volkswagen zaznacza, że przy modernizacji wziął pod uwagę opinie użytkowników ID.3 przed liftingiem. W efekcie wyposażenie standardowe ma być bogatsze. / Volkswagen / materiały prasowe

Volkswagen nie pominął również kwestii ekologicznych. W ID.3 nie znajdziemy skóry czy innych materiałów pochodzenia zwierzęcego. Zamiast tego użyto materiałów ekologicznych, w tym pochodzących z recyklingu. Przykładowo boczki drzwi, a także tapicerka foteli obite są specjalnym materiałem, który w większości składa się z surowca uzyskanego z ponownego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych.

Zdjęcie Boczki drzwi i fotele obite są specjalnym materiałem który w większości składa się z surowca wtórnego uzyskanego z powtórnego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych. / Volkswagen / materiały prasowe

Volkswagen posłuchał klientów również w kwestii multimediów

Modernizacja objęła również kwestie technologiczne. Volkswagen ID.3 otrzymał najnowsze oprogramowanie, które umożliwia zdalne aktualizacje i ma zapewniać lepszą wydajność. Znajdujący się przed kierowcą wyświetlacz o przekątnej 5,3 cala będzie można obsługiwać za pomocą dotykowych "przycisków" na kierownicy. W ID.3 znajdziemy również opcjonalny wyświetlacz head-up, na którym wyświetlane są takie dane jak prędkość, czy wskazówki nawigacji. Oczywiście, dzięki temu rozwiązaniu kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi.

Zdjęcie Znajdujący się przed kierowcą wyświetlacz o przekątnej 5,3 cala można obsługiwać za pomocą dotykowych "przycisków" na kierownicy. / Volkswagen / materiały prasowe

Na konsoli środkowej umieszczono natomiast 12-calowy ekran do obsługi multimediów. Również w tym wypadku Volkswagen miał wsłuchać się w opinie konsumentów i uwzględnił różne ich uwagi. Przykładowo menu ładowania znajduje się teraz na głównym poziomie wyświetlacza dotykowego i ma być zorganizowane w bardziej przystępny sposób.

Volkswagen ID.3 po modernizacji 1 / 14 Volkswagen ID.3 po modernizacji. Źródło: materiały prasowe Autor: Volkswagen

Volkswagen zajął się również kwestiami ładowania. Przydatna ma być tutaj funkcja Plug & Charge, czyli inteligentny planer trasy. Wystarczyć ma podłączenie kabla ze stacji ładowania, by samochód uwierzytelnił się i rozpoczął ładowanie. Kiedy ruszymy w dłuższą trasę, system ma planować postoje na ładowanie w taki sposób, by podróż trwała jak najkrócej. Wykorzystywać ma do tego informacje oraz prognozy na temat ruchu drogowego, a także poziom naładowania akumulatora.

600 tys. aut z gamy ID. trafiło do klientów

Volkswagen zyskuje doświadczenie w produkcji samochodów elektrycznych. Odkąd modele z rodziny ID. pojawiły się na rynku, do klientów trafiło ponad 600 tys. tych samochodów. Obecnie gama ID. składa się z pięciu modeli. Jesienią tego roku do fabryk w Zwickau i Dreźnie, w których powstaje ID.3, dołączy główny zakład marki znajdujący się w Wolfsburgu.

***