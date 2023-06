Volkswagen Touareg po modernizacji. Ceny są niższe niż były

Spis treści: 01 Volkswagen Touareg po liftingu z niższymi cenami

02 Volkswagen Touareg po modernizacji. Wyposażenie

03 Volkswagen Touareg po modernizacji. Ceny

Volkswagen Touareg po liftingu z niższymi cenami

Ceny Volkswagena Touarega po liftingu zaczynają się od 316 390 zł. Na tyle wyceniono wersję bazową z silnikiem 3.0 TDI o mocy 231 KM. Cennik zamyka kwota 441 590 zł - tyle kosztuje wersja R eHybrid. Tymczasem ceny wersji przedliftingowej startują od 341 790 zł, przy czym jest to samochód w wyższej wersji wyposażeniowej Elegance.

Wszystkie Touaregi mają napęd na cztery koła, moment obrotowy jest przekazywany za pośrednictwem automatycznej, ośmiostopniowej skrzyni biegów. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. dwustrefową, automatyczną klimatyzacja, elektryczne sterowanie klapą bagażnika, kamerę cofania czy światła w technologii LED.

Reklama

W Touaregu debiutują matrycowe reflektory HD LED Matrix, które trafią także do Tiguana trzeciej generacji. Są one standardem we wszystkich odmianach poza wersją bazową.

Zdjęcie Volkswagen Touareg po liftingu / materiały prasowe

Volkswagen Touareg po modernizacji. Wyposażenie

W standardowym wyposażeniu wszystkich odmian Touarega znalazły się m.in. również Innovision Cockpit, bezprzewodowy App Connect, elektrycznie sterowana roleta nad przestrzenią bagażową, wielofunkcyjna kierownica, trzy gniazda USB-C, podgrzewane przednie fotele, system Front Assist, adaptacyjny tempomat, kamera cofania, system rozpoznawania znaków czy system Lane Assist.

W Touaregu debiutują matrycowe reflektory HD LED Matrix, które trafią także do Tiguana trzeciej generacji. Są one standardem we wszystkich odmianach poza wersją bazową.



Volkswagen Touareg po liftingu 1 / 11 Volkswagen Touareg po liftingu. Źródło: materiały prasowe

Volkswagen Touareg po modernizacji. Ceny

W Touaregu Elegance i R-Line do tej listy dołączają m.in.: oświetlenie Ambient, tylne światła LED z podświetlonym logo Volkswagena, a w wersji R eHybrid m.in. czterostrefowa, automatyczna klimatyzacja, odsuwany i uchylany szklany dach i 20-calowe aluminiowe felgi.

Ceny Touarega po liftinug w naszym kraju zaczynają się od 316 390 zł - tyle kosztuje odmiana 3.0 TDI o mocy 231 KM. 326 590 zł trzeba zapłacić za auto z tym samym silnikiem, ale o mocy zwiększonej do 286 KM. Bazowa wersja o nazwie Touareg będzie dostępna także z silnikiem 3.0 TSI o mocy 340 KM, takie auto kosztuje 338 390 zł.

Zdjęcie Volkswagen Touareg po liftingu / materiały prasowe

Te same silniki są dostępne także w Touaregu Elegance, a samochód kosztuje 331 190 zł (3.0 TDI 231 KM; wersji przed liftingiem cena wynosiła 341 790 zł, była więc przeszło 10 tys. zł wyższa), 341 390 zł (3.0 TDI 286 KM; przed liftingiem: 362 990 zł) i 353 190 zł (3.0 TSI 340 KM).

Touareg Elegance będzie dostępny także w odmianie hybrydowej, o łącznej mocy 381 KM. Cena tej odmiany to 403 990 zł.

Touareg R-Line jest dostępny z trzema silnikami, podobnie jak bazowa odmiana. Ceny zaczynają się od 355 890 zł za wersję 3.0 TDI 231 KM. Na szczycie gamy jest Touareg R eHybrid, z napędem o łącznej mocy 462 KM, którego cena wynosi 441 590 zł.