Volkswagen Touareg po liftingu. Poprawione multimedia i podświetlane logo

Volkswagen Touareg pierwszej generacji zadebiutował w 2002 roku. Obecne na rynku trzecie wcielenie modelu jest z nami już od 2018 roku. Po pięciu latach od debiutu niemiecki producent stwierdził, że czas na zmiany i w związku z tym zaprezentował model po modernizacji.

Volkswagen Touareg po liftingu - nowe reflektory i podświetlane logo

Oczywiście lifting przyniósł zmiany stylistyczne. Z przodu pojawił się nowy grill, lampy oraz zderzak. Dzięki temu Touareg sprawia wrażenie ostrzejszego. Model otrzymał również nowe reflektory matrycowe HD LED Matrix. W każdym z nich znajduje się 19 200 miniaturowych diod LED, dzięki którym samochód ma oświetlać drogę dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej. Z tyłu natomiast znajdziemy pasek świetlny LED, łączący ze sobą lampy, a także przeprojektowany zderzak. Inną nowością, którą możemy zobaczyć w Touaregu jest podświetlane logo.

Zdjęcie Volkswagen Touareg po liftingu otrzymał świetlny pasek LED łączący tylne lampy. / materiały prasowe

Poprawiony system nawigacji oraz sterowanie głosowe w Touaregu po liftingu

W zaktualizowanym Touaregu, podobnie, jak w wersji sprzed liftingu, możemy znaleźć 15-calowy ekran multimediów oraz 12-calowy wyświetlacz w miejscu zegarów.

Poprawiono jednak system nawigacji oraz udoskonalono sterowanie głosowe. Pojawiły się również wejścia USB typu C o większej mocy ładowania. Dodatkowo nasz telefon możemy teraz połączyć z systemem multimediów bezprzewodowo (za pomocą Apple CarPlay oraz Adroid Auto).

Podobnie jak w przypadku modernizacji elektrycznego ID.3, również przy liftingu Touarega Volkswagen podaje, że znaczenie miały opinie użytkowników modelu sprzed modernizacji. Jak twierdzi niemiecki producent, właśnie dzięki ich sugestiom wykończenie konsoli środkowej jest teraz bardziej miękkie.

Zdjęcie Volkswagen twierdzi, że wpływ na modernizację miały opinie użytkowników modelu przed liftingiem. Przełożyć się to miało np. na bardziej miękkie wykończenie konsoli środkowej. / materiały prasowe

Volkswagen Touareg po liftingu - jakie silniki?

W zaktualizowanym Touaregu potencjalny klient może liczyć zarówno na silnik benzynowy, wysokoprężny, jak i hybrydę. Odmian napędowych jest pięć i w każdej znajdziemy silnik V6. Gama obejmuje turbodoładowanego benzyniaka generującego 340 KM oraz dwa turbodiesle o mocy 231 KM i 286 KM.

W przypadku hybryd dostępne będą dwa warianty. Pierwszy ma oferować 380 KM, drugi (oferowany wyłącznie w wersji R) 462 KM. We wszystkich wersjach napędowych znajdziemy ośmiobiegowy automat oraz napęd na cztery koła.

Volkswagen Touareg po liftingu 1 / 11 Volkswagen Touareg po liftingu. Źródło: materiały prasowe

Volkswagen wprowadził również poprawki do zawieszenia Touarega, a także wyposażył swój model w nowy czujnik obciążenia dachu. Jest on ściśle połączony z elektroniką zawieszenie i w efekcie, gdy system wykryje, że dach jest obciążony, przekazuje taką informację m.in. do systemu stabilizacji toru jazdy, a to zaś ma przekładać się na większe bezpieczeństwo.

Jakie wersje wyposażenia w zmodernizowanym Touaregu?

Samochód będzie oferowany w czterech wersjach wyposażenia: Touareg, Elegance, R-Line oraz R eHybrid. W odmianie podstawowej znajdziemy m.in.:

Automatyczną klimatyzację dwustrefową

Elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

Podgrzewane przednie siedzenia

Adaptacyjny tempomat

System utrzymywania pasa ruchu.

Polskie ceny zmodernizowanego Touarega nie są jeszcze znane.

