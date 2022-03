Wzorem T1 nowy ID. Buzz ma kompaktowe wymiary. Nadwozie mierzy 4712 mm długości. Rozstaw osi to 2988 mm. W wersji z pięcioma miejscami dla pasażerów pojemność bagażnika to 1121 litrów. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń ładowność wzrasta prawie dwukrotnie - do 2205 litrów. W przyszłości planowane jest wprowadzenie wersji z sześcioma i siedmioma siedzeniami oraz wydłużonym rozstawem osi. W przypadku użytkowego ID. Buzz Cargo - przy układzie z trzema lub alternatywnie dwoma siedzeniami i przegrodą oddzielającą przestrzeń ładunkową - ID. Buzz Cargo będzie oferować 3,9 m3 pojemności bagażowej, co pozwoli na transport dwóch europalet.



ID. Buzz jak Volkswagen T1. Z napędem na tył

Podobnie jak inne modele rodziny ID., także ID. Buzz i ID. Buzz Cargo są zbudowane na platformie opracowanej specjalnie dla pojazdów elektrycznych (MEB). Oznacza to, że - tak samo jak jego historyczny pierwowzór - Volkswagen ID. Buzz napędzany jest na tylną oś. Źródłem napędu jest elektryczny silnik trakcyjny generujący 204 Nm i 310 Nm. Zapas energii magazynowany jest w akumulatorach o pojemności 82 kWh brutto (77 kWh pojemności użytecznej).



Dzięki technologii szybkiego ładowania i możliwości poboru mocy do 170 kW, korzystając z szybkiej ładowarki, akumulator można naładować od 5 do 80 procent w około 30 minut. W przypadku ładowania prądem zmiennym maksymalna moc ładowarki to 11 kW. Volkswagen będzie oferował modele ID. Buzz i ID. Buzz Cargo, podobnie jak było w klasycznym Bulli, w jedno- lub dwukolorowym malowaniu. Do wyboru jest łącznie 11 wariantów. Oprócz czterech wersji w dwubarwnym malowaniu klienci zdecydować się mogą na kolory:



biały,

srebrny,



żółty,



niebieski,

pomarańczowy,



zielony.

W wersjach dwukolorowych górna część nadwozia z dachem będą zawsze białe. Pozostała część nadwozia może być zielona, żółta, niebieska lub pomarańczowa.





Volkswagen ID. Buzz - wnętrze

Zgodnie z preferencjami przyszłego właściciela, w kabinie mogą znaleźć się elementy, które będą kolorystycznie dopasowane do lakieru. Są to wstawki na siedzeniach, boczki drzwi i elementy na desce rozdzielczej. Wszystkie wskaźniki są cyfrowe i umieszczone wygodnie w zasięgu wzroku. Cyfrowe zegary mają ekran o przekątnej 5,3 cala, a na środku tablicy rozdzielczej umieszczony jest wyświetlacz systemu multimedialnego. Standardowo ma on przekątną 10 cali, za dopłatą będzie oferowana wersja o 2 cale większa. Zarówno zegary, jak i ekran multimediów są połączone z deską rozdzielczą jedynie dolną krawędzią, co sprawia wrażenie, jakby były "zawieszone" w powietrzu.



W osobowym ID. Buzz do standardu będą należeć systemy We Connect, We Connect Plus, App-Connect (z bezprzewodowym CarPlay i Android Auto), a także tuner DAB+ (w ID. Buzz Cargo dwa ostatnie elementy będą dostępne opcjonalnie). W przypadku ID. Buzz i pozostałych modeli z rodziny ID. aktualizacje oprogramowania można pobierać zdalnie. Zarówno te dotyczące systemu infotainment, jak i związane z ładowaniem czy funkcjami wspomagającymi kierowcę. Gama systemów wspomagających kierowcę obejmuje nową funkcją "Trained Parking" (automatyczne manewrowanie do i z miejsc parkingowych), "Car2X" (ostrzeżenia o zagrożeniach w najbliższej okolicy) oraz najnowszą wersję "Travel Assist" (system umożliwia częściowo automatyczną jazdę w pełnym zakresie prędkości).



Produkcji ID. Buzz użyto na szeroką skalę materiałów pochodzących z recyklingu. Przykładem takiego rozwiązania jest tkanina wykonana z przędzy, której włókna składają się w 10 procentach z plastiku zebranego w oceanach i 90 procentach z PES, czyli recyklingowanych butelek PET. Próżno będzie szukać w kabinie ID. Buzza skóry czy innych materiałów pochodzenia zwierzęcego.

ID. Buzz i ID. Buzz Cargo - w salonach jeszcze w tym roku!

Volkswagen ID. Buzz i ID. Buzz Cargo pojawią się w europejskich salonach jeszcze w tym roku, a przedsprzedaż obu modeli rozpocznie się w drugim kwartale. Obie wersje modelu będą wyposażone w akumulatory o użytecznej pojemności 77 kWh (82 kWh brutto).



