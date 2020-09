​Jeszcze przed końcem roku na rynek trafić ma kolejny elektryczny model Volkswagena, czyli ID.4. Poznaliśmy właśnie wnętrze tego pojazdu.

ID.4 to pierwszy elektryczny SUV Volkswagena, samochód - podobnie jak ID.3 - oparty na modułowej płycie MEB.

Klamki ID.4 umieszczone są równo z nadwoziem, wysuwają się elektrycznie. Drzwi są duże, dzięki czemu zajmowanie miejsca we wnętrzu będzie łatwe. Volkswagen podkreśla walory praktyczne ID.4 - dużą ilość miejsca na tylnej kanapie i bagażnik, którego pojemność wynosi 543 litry.



Deska rozdzielcza nie jest połączona z konsolą środkową, co ma potęgować wrażenie przestrzeni we wnętrzu. Na desce dominuje oczywiście umieszczony na środku duży ekran systemu infotainment.



Jednym słowem - wnętrze ID.4 do złudzenia przypomina wnętrze ID.3, a różnice sprowadzają się do detali, jak inny kszatłt nawiewów.



Na uwagę zasługuje pasek świetlny poprowadzony wzdłuż całej deski rozdzielczej. To nie tylko oświetlenie nastrojowe - przeciwnie, ma pełnić wiele funkcji: informować kierowcę, że układ napędowy jest aktywny, podkreślać informacje podawane przez systemy wspomagania kierowcę, informować o połączeniach przychodzących, a nawet wspomagać wskazania nawigacji.



Oficjalna premiera Volkswagena ID.4 ma mieć miejsce jeszcze we wrześniu.