Volkswagen Golf R "20 Years" pobił swój własny rekord Nurburgringu

Spis treści: 01 Golf R "20 Years" - więcej mocy i techniki

02 Volkswagen Golf R "20 Years" - szybszy o 4 sekundy

03 Volkswagen Golf R - historia modelu

Pierwszy Golf R pojawił się na rynku w 2002 roku. Dla uczczenia jubileuszu modelu inżynierowie Volkswagena opracowali najmocniejszą w historii wersję "R-ki", a efektem ich pracy jest nowy rekord przejazdu Północnej Pętli toru Nürburgring.

Golf R "20 Years" - więcej mocy i techniki

Volkswagen Golf R napędzany jest dwulitrowym silnikiem benzynowym o mocy 320 KM. W wersji "urodzinowej" silnik wzmocniono do 333 KM. Moment obrotowy pozostał bez zmian i nadal jest równy 420 Nm. Urodzinowa edycja Golfa R została seryjnie wyposażona w pakiet R Performance, dzięki czemu jego prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 270 km/h, nie zaś 250 km/h jak to ma miejsce w "R-ce" bez tego pakietu. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 4,6 sekundy.

Limitowany Golf R - śpiesz się z zamówieniem

Edycja specjalna Golfa R otrzymała również R-Performance Torque Vectoring, czyli elektroniczny rozdział momentu obrotowego, oraz Driving Dynamics Manager. Pakiety te dystrybuują moment obrotowy nie tylko pomiędzy przednią i tylną oś, ale za pośrednictwem mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu XDS między lewe i prawe tylne koło w taki sposób, aby zapewnić jak największą dynamikę w zakrętach.

Volkswagen Golf R "20 Years" - szybszy o 4 sekundy

Aby sprawdzić efekt swoich działań, inżynierowie Volkswagena oddali egzemplarz urodzinowego Golfa R w ręce kierowcy rozwojowego marki Benjamina Leuchtera. A ten zabrał Golfa na Północną Pętlę toru Nürburgring, znaną także jako Zielone Piekło.

Zdjęcie Volkswagen Golf R "20 Years" / materiały prasowe

Miejsce nie było przypadkowe - w limitowanym Golfie R znajdziemy dwa nowe tryby jazdy - Specjalny i Drift. Tego drugiego nie trzeba tłumaczyć - pozwala on na efektowną jazdę bokami. Natomiast tryb "Special" został opracowany właśnie pod tor Nürburgring. Tryb ten zmienia np. ustawienia amortyzatorów na bardziej miękkie, co przy wielu zmianach wysokości na torze, "siodłach" i zjazdach ma niebagatelne znaczenie.

Efekt? Golf R "20 Years" pokonał liczącą 20,832 km Północną Pętlę w czasie 7:47:31, co oznacza, że poprawił czas "seryjnego" Golfa R 8. generacji o 4 sekundy. Maksymalna prędkość zarejestrowana na torze wynosiła 265 km/h.

Volkswagen Golf R - historia modelu

Volkswagen Golf R debiutował w 2002 roku, jeszcze jako R32. Miał silnik o pojemności 3,2 litra i mocy 241 KM, który generował 320 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie do "setki" wynosiło 6,4 s, a prędkość maksymalna 247 km/h. Druga generacja R32 pojawiła się 3 lata później, dysponował mocą 250 KM, rozpędzała się do 100 km/h w 6,2 s i osiągała prędkość 248 km/h.

Volkswagen Golf R z 2009 roku był napędzany silnikiem 2.0 TSI, który generował 270 KM i 350 Nm. Przyspieszał w 5,5 s do 100 km/h i rozpędzał się do 250 km/h. Następny był Golf R 7. generacji, który zadebiutował w 2013 roku. Napędzany również jednostką 2.0 TSI dysponował mocą 300 KM i momentem 400 Nm. Pozwoliło to zejść z przyspieszeniem do 100 km/h poniżej 5 sekund, na dokładnie do 4,9 s. W tym samochodzie po raz pierwszy był dostępny pakiet Performance, zwiększający prędkość maksymalną do 270 km/h.

Dwa lata temu, w 2020 roku, zaprezentowano Golfa R 8. generacji. Ten samochód jest napędzany silnikiem 2.0 TSI, który generuje 320 KM, 420 Nm. Dzięki temu samochód rozpędza się do 100 km/h w 4,7 s. Prędkość maksymalna to 250 lub 270 km/h.

