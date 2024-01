Volkswagen Golf po liftingu zmienił się znacznie bardziej, niż myślicie

Spis treści: 01 Nowego Volkswagena Golfa poznasz po świecącym logo

02 Volkswagen Golf ma teraz ChatGPT

03 Sporo zmian w gamie silnikowej Golfa

04 Volkswagen Golf 2024 - premiera i cena

Volkswagena Golfa pierwszej generacji zaprezentowano w styczniu 1974 roku i dokładnie 50 lat później debiutuje zmodernizowana wersja ósmej odsłony tego kompaktowego bestsellera. Nie ma co oczekiwać rewolucji pokroju tej, jaka miała miejsce pół wieku temu, ale odświeżony Golf wprowadza kilka istotnych zmian.

Nowego Volkswagena Golfa poznasz po świecącym logo

Lista owych zmian nie obejmuje z pewnością stylistyki, która zmieniła się bardzo symbolicznie. Volkswagen mówi o bardziej agresywnie wystylizowanym przodzie, ale najbardziej istotna zmiana jaką można dostrzec, to nieco węższy wlot powietrza w zderzaku. Dopiero w wizualnie usportowionej wersji R-Line element ten jest nieznacznie bardziej wyrazisty.

Reklama

Zdjęcie Świecące logo Volkswagena to charakterystyczny element nowego Golfa / Michał Domański / INTERIA.PL

Zauważalnie bardziej zmieniły się reflektory, chociaż to jedynie ewolucja wcześniejszego projektu. Znacznie istotniejsze jest tu to, czego nie widać - opcjonalne matrycowe LED-y mają zasięg zwiększony do 500 m. A żeby osoby postronne również w nocy mogły zauważyć, że jedziecie nowym Golfem, znaczek Volkswagena jest teraz podświetlany.

Z tyłu natomiast zmieniono jedynie wnętrze świateł, mających teraz wyraźnie nowocześniejszy wzór, który na dodatek można zmieniać (trzy warianty do wyboru). Ponadto w gamie Golfa pojawiły się cztery nowe kolory lakierów oraz pięć nowych wzorów felg aluminiowych.

Zdjęcie Opcjonalne tylne światła LED 3D w nowym Volkswagenie Golfie / Michał Domański / INTERIA.PL

Volkswagen Golf ma teraz ChatGPT

Znacznie poważniejsze zmiany zaszły natomiast we wnętrzu. Odświeżony Volkswagen Golf otrzymał nowy system multimedialny, który znamy już choćby z nowego Passata oraz Tiguana. Dostępny jest z ekranami o przekątnej 10,4 lub 12,9 cala i wyróżnia się bardziej przejrzystym menu. Przy okazji rozwiązano też jedną z poważniejszych wad Golfa, czyli niepodświetlone suwaki kontrolujące temperaturę oraz głośność. Niestety nadal są to suwaki dotykowe, więc wygoda obsługi się nie poprawi.

Zdjęcie Deska rozdzielcza Volkswagena Golfa po liftingu pozostała niemal niezmieniona / Michał Domański

W ramach ograniczania dotykowych przełączników, pozbyto się ich natomiast z kierownicy, co przedstawiciele Volkswagena chętnie podkreślali w rozmowach, wskazując to jako przykład wsłuchiwania się w uwagi klientów. Ja tylko przypomnę, że obecna kierownica stosowana była już wcześniej, zaś "dotykową" w większości wersji oferowano opcjonalnie. Po drugie zaś wybieranie na niej poszczególnych opcji nadal wymagało fizycznego wciskania konkretnego pola, zaś odpowiednie wyprofilowanie pozwalało na naciskanie interesujących nas przełączników bez odrywania rąk od kierownicy. Funkcje dotykowe, takie jak regulacja głośności przesunięciem palca, były co prawda dostępne, ale nie musieliśmy z nich korzystać.

Zdjęcie Teraz Golf ma wyłącznie kierownicę z fizycznymi przyciskami / Michał Domański / INTERIA.PL

Obsługę uprościć ma natomiast nowy system obsługi głosowej, wykorzystujący ChatGPT. Miałem okazję go już przetestować i rzeczywiście działa on znacząco lepiej niż dotychczas stosowany. Z drugiej jednak strony nadal obsługa głosowa nie sprawiała wrażenie najlepszej na rynku. Muszę jednak dodać, że odświeżonego Golfa widziałem na długo przed premierą i przedstawiciele Volkswagena nie wspominali wtedy jeszcze o integracji z ChatemGPT, więc możliwe że od tego czasu system dodatkowo się poprawił.

Zdjęcie Nowy system multimedialny w Volkswagenie Golfie i wreszcie podświetlane suwaki do temperatury i głośności / Michał Domański / INTERIA.PL

Ponadto w odświeżonym Golfie znalazły się nowe wirtualne zegary (ekran 10,2 cala), system kamer 360 st. oraz asystent parkowania, który potrafi teraz wjeżdżać i wyjeżdżać z miejsc parkingowych, nawet wtedy gdy kierowca znajduje się poza pojazdem.

Sporo zmian w gamie silnikowej Golfa

Największe zmiany w zmodernizowanym Golfie znajdziemy jednak pod maską, a najistotniejsza z nich to nowe wersje hybrydowe. Volkswagen zastosował swój najnowszy układ napędowy oparty o silnik 1.5 TSI i wykorzystujący baterię o pojemności aż 19,7 kWh. Jest ona niemal dwukrotnie większa niż poprzednio i ma o niecałe 5 kWh mniejszą pojemność od baterii stosowanej w elektrycznym e-Golfie (bazującym na poprzedniej generacji Golfa). Niestety nie możemy liczyć na podobny zasięg (190 km) na jednym ładowaniu, ale deklarowane 100 km w kompaktowym plug-inie i tak robi duże wrażenie. Szczególnie, że e-Golf miał 115 KM, podczas gdy nowy Golf oferuje 204 KM (eHybrid) lub 272 KM (GTE). Przy tak dużej baterii nie mogło zabraknąć ładowania prądem stałym (50 kW), a w porównaniu do poprzednika zwiększono także moc ładowania prądem zmiennym (z 3,6 do 11 kW).

Zdjęcie Volkswagen Golf po modernizacji ma kilka nowych lakierów oraz wzorów felg / Michał Domański / INTERIA.PL

Kolejna duża zmiana w gamie to zrezygnowanie z 3-cylindrowego silnika 1.0 TSI. Rolę bazowej jednostki pełni teraz 1.5 TSI o mocy zmniejszonej ze 130 do 115 KM. Nowy jest też silnik 2.0 TSI (wzmocniony ze 190 do 204 KM), który pozostał jedynym wariantem z napędem na cztery koła (200-konny diesel, który też występował z 4MOTION, raczej nie powróci). Na szczycie gamy stoi natomiast wersja GTI, która ma teraz 265 KM (+20 KM). Pełna gama silnikowa nowego Golfa wygląda następująco:

Volkswagen Golf 2024 - wersje silnikowe Wersja Moc Skrzynia biegów Napęd Plug-in hybrid eHybrid 204 KM na przód GTE 272 KM 6b eDSG na przód Mild hybrid 1.5 eTSI 115 KM 7b DSG na przód 1.5 eTSI 150 KM 7b DSG na przód Silniki benzynowe 1.5 TSI 115 KM 6b manualna na przód 1.5 TSI 150 KM 6b manualna na przód 2.0 TSI 204 KM 7b DSG 4MOTION 2.0 TSI (GTI) 265 KM 7b DSG na przód Diesle 2.0 TDI 115 KM 6b manualna na przód 2.0 TDI 150 KM 7b DSG na przód

Zdjęcie Volkswagen Golf GTI ma teraz 265 KM / Michał Domański / INTERIA.PL

Volkswagen Golf 2024 - premiera i cena

Zmodernizowany Volkswagen Golf pojawi się na rynku, jak określa sam producent, "za kilka tygodni". Obecnie nie znamy jeszcze specyfikacji ani tym bardziej cen modelu. Za najtańszego Golfa sprzed modernizacji (z silnikiem 1.5 TSI 130 KM) trzeba zapłacić 124 590 zł.

Zdjęcie Modernizacja objęła obie wersje nadwoziowe Golfa / Michał Domański

Zdjęcie Agresywny przedni zderzak to wyróżnik Volkswagena Golfa R-Line / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Standardowe tylne światła nie robią tak wrażenia jak opcjonalne LED 3D / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Golf GTI również zmienił się tylko symbolicznie / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Teraz hybrydowego Golfa będzie można ładować prądem stałym / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Dwukolorowe, 19-calowe felgi Golfa GTI prezentują się świetnie / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Nowe cyfrowe zegary mają ekran o przekątnej 10,2 cala / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Golf dostępny jest z 6-biegową skrzynią manualną lub dwusprzęgłowymi mającymi 6 lub 7 przełożeń / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Sportowe fotele Golfa R-Line mają zintegrowane zagłówki i zapewniają dobre podparcie boczne, ale brakuje im możliwości wydłużenia siedziska / Michał Domański / INTERIA.PL