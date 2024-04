Toyota z dwoma zupełnie nowymi modelami. W gamie nie ma nic podobnego

Spis treści: 01 Toyota nie porzuca silników spalinowych. Ale inwestuje też w elektryki

Toyota nie porzuca silników spalinowych. Ale inwestuje też w elektryki

Toyota, w porównaniu z innymi koncernami motoryzacyjnymi, prowadzi, można rzec, dość zachowawczą strategię. Japończycy dość długo traktowali pęd ku elektromobilności jako ślepy zaułek i skupiali się na rozwoju napędów hybrydowych. W efekcie producent oferuje obecnie w Europie tylko na jeden model zasilany wyłącznie prądem (bZ4X), a swoją sprzedaż na Starym Kontynencie opiera na hybrydach.

Od przedstawicieli koncernu dobiegają również informacje, że Toyota nie planuje porzucać silników spalinowych. Akio Toyoda, prawnuk założyciela firmy, jest zdania, że napęd spalinowy oraz cele dotyczące emisji spalin można pogodzić. W związku z tym japoński producent postanowił rozpocząć nowy projekt, który ma na celu "na nowo promować rozwój silników".

Nie oznacza to jednak, że Toyota rezygnuje z napędów elektrycznych. Japoński producent zapowiedział jakiś czas temu elektryczną ofensywę na Starym Kontynencie. W jej ramach do 2026 roku marka chce mieć w swojej ofercie sześć modeli bateryjnych. Teraz marka zaprezentowała na targach Auto China 2024 dwa nowe modele na prąd, które trafią na tamtejszy rynek - bZ3C i bZ3X. Oba auta, jeszcze jako modele koncepcyjne, były pokazane na zeszłorocznym Auto Shanghai.

Toyota bZ3C. Połączenie crossovera i liftbacka

Oba modele zwracają na siebie uwagę wyglądem. Nadwozie Toyoty bZ3C łączy w sobie cechy crossovera i liftbacka. Zarówno z przodu jak i z tyłu światła połączone są listwami świetlnymi biegnącymi przez całą szerokość auta. Samochód wyposażony został również w chowane klamki.

Zdjęcie Nadwozie Toyoty bZ3C stanowi połączenie liftbacka i crossovera.

Wewnątrz znajdziemy sporych rozmiarów ekran multimediów. Nie zabrakło jednak również kilku fizycznych pokręteł i przycisków. Konsola środkowa została skonstruowana w taki sposób, by sprawiała wrażenie zawieszonej. Pod nią znajdziemy półkę na różnego rodzaju drobiazgi.

Zdjęcie Konsola środkowa w Toyocie bZ3C sprawia wrażenie zawieszonej. / materiały prasowe

Toyota bZ3X. "Przytulny dom" na kołach

Producent deklaruje, że bZ3X to rodzinny z SUV z dużą przestrzenią wewnętrzną, która powstałą w oparciu o koncepcję mobilnego "przytulnego domu". Faktycznie możemy tutaj liczyć na bardziej kwadratowe, a tym samym praktyczne nadwozie. Szczególnie z tyłu zauważymy tutaj nieco inną linię świateł w porównaniu z wyżej wymienionym modelem.

Zdjęcie Toyota bZ3X ma bardziej kwadratową, a zarazem praktyczniejszą, sylwetkę. / materiały prasowe

Wnętrze zostało zaprojektowane nieco inaczej niż w przypadku bZ3C. Mamy nieco inną konsolę środkową, również sprawiającą wrażenie zawieszonej, oraz zmienioną kierownicę. Sądząc po zdjęciu w tym modelu będzie również mniej fizycznych przycisków. W centrum niezmiennie znajduje się natomiast spory ekran systemu multimediów.

Zdjęcie Wnętrze Toyoty bZ3X różni się między innymi nieco inaczej zaprojektowaną konsolą środkową czy inną kierownicą. / materiały prasowe

Oba elektryki trafią na rynek w tym roku. Ale nie w Europie

Producent nie podaje szczegółów na temat napędów. Wspomina jednak, że oba modele wyposażone są w "najnowsze systemy wspomagania kierowcy".

Zdjęcie Oba elektryczne modele Toyoty mają trafić na chiński rynek w tym roku. / materiały prasowe

Jak na chińskie standardy przystało, oba auta zostały opracowane we współpracy z firmami z Państwa Środka. Model bZ3C jest owocem Toyoty oraz BYD i FAW. Model bZ3X natomiast został stworzony we współpracy z Guangzhou Automobile Group. Japoński producent zamierza rozpocząć sprzedaż modeli w Chinach w tym roku. Czy oba modele trafią również do Europy? O tym Japończycy na razie nie wspominają.