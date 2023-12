Spis treści: 01 Oficjalna premiera rynkowa Tesli Cybertruck

Oficjalna premiera rynkowa Tesli Cybertruck

Tesla Cybertruck została zaprezentowana pod koniec 2019 roku. Premiera była głośna, a to między innymi dlatego, że Elon Musk zapewniał, że auto ma kuloodporne szyby. Miało to udowodnić rzucenie w nie metalową kulą. Test nie zakończył się jednak najlepiej, bo szyba pękła. Pierwotnie model miał trafić do sprzedaży w 2021 roku. Jak to jednak nieraz już z Teslą bywało, terminu nie udało się dotrzymać. Później był on jeszcze wielokrotnie przekładany.

W połowie lipca 2023 roku firma poinformowała, że wyprodukowano pierwszy seryjny egzemplarz modelu. W październiku natomiast pojawiła się informacja, że pierwsze dostawy do klientów zaplanowano na 30 listopada tego roku i jak się okazuje, ten termin udało się dotrzymać. Pierwsze samochody przekazano odbiorcom podczas specjalnie zorganizowanego wydarzenia.

Tesla Cybertruck. W jakich wersjach będzie dostępna?

Według danych przedstawionych przez producenta, Tesla Cybertruck ma 568,3 cm długości, 179 cm wysokości i 241 cm szerokości z rozłożonymi lusterkami (220 cm - po złożeniu). Model będzie oferowany w trzech wersjach. Dostępne będą dwie odmiany z napędem na cztery koła (w tym topowa Cyberbeast) oraz jedna z napędem na tylną oś. Ta ostatnia ma wejść do oferty dopiero w 2025 roku. Póki co producent podaje, że oferuje ona zasięg na poziomie 250 mil (402 km) i rozpędza się do 60 mph (ok. 96 km/h) w 6,5 sekundy.

Zdjęcie Tesla Cybertruck / Getty Images

Zgodnie z udostępnionymi na amerykańskiej stronie producenta informacjami, Tesla Cybertruck z napędem na cztery koła ma dysponować mocą 600 KM, dzięki czemu będzie się rozpędzać do 60 mph w 4,1 s. Maksymalna prędkość jest ograniczona do 112 mph (180 km/h). Zasięg ma wynosić 340 mil (ok. 546 km, producent zaznacza, że jest to zasięg szacunkowy). Cechą charakterystyczną modelu ma być również uciąg na poziomie 11 tys. funtów (blisko pięć ton). W tej wersji Cybertruck waży niemal 3 tony.