Tak wygląda nowe BMW serii 4 Gran Coupe

Rodzina drugiej generacji serii 4 jest już w komplecie. Do wersji coupe oraz cabrio dołączyła właśnie najbardziej praktyczna Gran Coupe. To czterodrzwiowy sedan dla osób, które uważają serię 3 sedan z zbyt klasyczną w swoim wyglądzie.

Testy BMW M440i xDrive - budzi (różne) emocje

Nowe BMW serii 4 Gran Coupe jest przede wszystkim wyraźnie większe od poprzednika. Urosło o 143 mm na długość, 27 mm na szerokość i 53 mm na wysokość. Rozstaw osi jest większy o 46 mm. Przełożyło się to przede wszystkim na większą swobodę dla pasażerów z tyłu. BMW mówi wręcz o pięciu pełnowymiarowych miejscach, chociaż często tak zwane "czterodrzwiowe coupe" są autami czteromiejscowymi z opcjonalną trzyosobową kanapą na awaryjne sytuacje.

W przeciwieństwie do poprzednika, nowa seria 4 Gran Coupe jest sedanem a nie liftbackiem. Nie jesteśmy pewni czy to korzystna zmiana, ponieważ linia nadwozia, zgodnie z nazwą modelu, nawiązuje do coupe, więc mamy długo opadającą linię dachu i dużą tylną szybę, za to bardzo krótką klapę bagażnika. Wielkość otworu załadunkowego trudno ocenić, ponieważ BMW nie pochwaliło się żadnym zdjęciem bagażnika. Wiemy jedynie, że pomieści on 470 l, a po złożeniu tylnej kanapy otrzymamy do dyspozycji 1290 l.

Dodatkowa para drzwi oraz wyższe o około 5 cm nadwozie, to najważniejsze różnice, między klasycznym coupe, a odmianą Gran Coupe. Stylistyka przodu jest identyczna - z wielkimi nerkami, pełniącymi rolę najważniejszego elementu "ozdobnego", natomiast tył, choć otrzymał własny sznyt, także bardzo mocno przypomina wersję dwudrzwiową. Deska rozdzielcza natomiast nie różni się niczym.

BMW serii 4 Gran Coupe jest już dostępne w Polsce, a jego ceny zaczynają się od 199 600 zł za odmianę 420i o mocy 184 KM. Wersja ta jest więc zaledwie o 3000 zł droższa od coupe. Zamawiać można też już odmiany 430i (245 KM, 222 600 zł), M440i (374 KM, 320 000 zł) oraz 420d (190 KM, 214 500 zł). W porównaniu do coupe brakuje więc, poza M4, 6-cylindrowych diesli (430d 286 KM oraz M440d 340 KM). Do wersji 420i oraz 430i nie domówimy także napędu xDrive, chociaż jest on dostępny w wersji dwudrzwiowej. Domyślamy się, że za jakiś czas gama Gran Coupe zostanie uzupełniona o te pozycje.