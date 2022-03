Początkowo zaplanowana na 16 listopada ubiegłego roku premiera Maserati Grecale była przekładana ze względu na problemy w dostawach kluczowych komponentów. Na szczęście włoskiej firmie udało się pokonać przeciwności i oto z dniem dzisiejszym możemy się przyjrzeć szczegółom na temat samochodu.

Maserati Grecale ma dokładnie 4846 mm długości, 1948 mm szerokości i 1670 mm wysokości. Jego rozstaw osi wynosi 2901 mm. Wizytówką modelu jest nowy wizualny symbol Maserati, który wyróżnia każdy nowy model marki od czasu MC20. Z przodu uwagę zwraca także imponująca, nisko umieszczona osłona chłodnicy.

Techniczna strona modelu została podkreślona przez zastosowanie włókna węglowego. Tylne światła w kształcie bumerangu czerpią inspirację ze stylizowanego przez Giugiaro modelu 3200 GT, a ich wygląd ma dodatkowo podkreślać całą stylistykę samochodu, nawiązującą do popularnych w ostatnim czasie SUV-ów coupe.

Wewnątrz Grecale przykuwa wzrok tradycyjnym dla Maserati zegarkiem - po raz pierwszy w wersji cyfrowej. Pojazd jest pełen paneli dotykowych, co zapewne nie przypadnie do gustu tradycjonalistom. Obsługa samochodu odbywa się za pośrednictwem kilku wyświetlaczy: dużego ekranu centralnego o przekątnej 12,3" - największego, jaki kiedykolwiek widziano w Maserati, kolejnego o przekątnej 8,8" dla dodatkowych elementów sterujących oraz trzeciego, dla pasażerów tylnych siedzeń. Co ciekawe - firma podkreśla, że dzięki sterowaniu głosowemu samochód może pełnić także rolę osobistego konsjerża. Wśród materiałów dostępnych w kabinie znajdzie się m.in. drewno, włókno węglowe i skóra.

Samochód ma być dostępny w trzech wersjach wyposażenia - Grecale Trofeo, Grecale Modena i Grecale GT. Najmocniejszym wariantem ma być Trofeo, w którym znajdzie się wysokowydajny silnik benzynowy V6 o pojemności 3,0 l i mocy 530 KM. Bazująca na motorze Nettuno zamontowanym w MC20 jednostka ma umożliwić przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,8 sekundy i pozwolić osiągać maksymalną prędkość 285 km/h.

Pozostałe warianty będą wyposażone w dobrze już znany układ mild hybrid (miękkiej hybrydy) o mocy 330 i 300 KM. Głównym źródłem napędu pozostanie w nich czterocylindrowy silnik spalinowy o pojemności 2-litrów. Przyspieszenie do setki potrwa odpowiednio 5,4 sekundy w przypadku wariantu Modena oraz 5,6 sekundy w wersji GT.

Uzupełnieniem oferty będzie debiutujące za rok elektryczne Grecale Folgore, które zostanie wyposażone w akumulator korzystający z napięcia 400 V. Pierwsze bezemisyjne Maserati będzie się mogło pochwalić momentem obrotowym sięgającym 800 Nm.

Ceny nie zostały jeszcze podane.

