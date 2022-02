Fabia dostępna jest w wersji Monte Carlo już 2011 roku, nie jest więc niespodzianką premiera nowej generacji. Auto wyróżnia się wyłącznie stylistycznie, pod maską trafią te same silniki, co w "zwykłych" odmianach - będą to trzycylindrowe jednostki 1.0 MPI (80 KM) i 1.0 TSI (110 KM) oraz czterocylindrowy 1.5 TSI o mocy 110 kW (150 KM).

Wersja Monte Carlo wyróżnia się czarnymi detalami nadwozia. Czarna jest ramka osłony chłodnicy, spojlery, tylny dyfuzor i obręcze kół. Reflektory standardowo wykonane są w technologii LED. Gama wyposażenia standardowego obejmuje również światła przeciwmgielne.

Fabia Monte Carlo wyjeżdża z fabryki na czarnych, polerowanych 16-calowych obręczach Proxima ze zdejmowanymi, aerodynamicznie zoptymalizowanymi plastikowymi nakładkami. W opcjonalnym wyposażeniu są także 17-calowe obręcze Procyon, również z nakładkami Aero i błyszczącym czarnym wykończeniem, oraz 18-calowe obręcze kół Libra.

W kabinie Fabii Monte Carlo w oczy rzucają się sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami oraz trójramienna kierownica wielofunkcyjna, wykończona skórą. Wnętrze utrzymane jest w znacznej części w kolorze czarnym, z ozdobną listwą deski rozdzielczej, częściami konsoli środkowej i klamkami drzwi z odcieniem czerwieni. Podłokietniki na przednich drzwiach i dolną część deski rozdzielczej wykończono wzorem z efektem włókna węglowego.

Zdjęcie Skoda Fabia Monte Carlo

Gama standardowego wyposażenia obejmuje również oświetlenie Ambiente LED, które oświetla dekoracyjne wykończenie deski rozdzielczej na czerwono.

Skoda Fabia Monte Carlo może być wyposażone w cyfrowy zestaw wskaźników oparty o 10,25-calowy wyświetlacz. Inne opcjonalne dodatki obejmują podgrzewaną kierownicę i podgrzewaną szybę przednią.

Skoda Fabia Monte Carlo

Opcjonalne wyposażenie stanowi także funkcja Travel Assist zapewnia wsparcie kierowcy podczas jazdy. Przy prędkości do 210 km/h, tempomat adaptacyjny (ACC) automatycznie dostosowuje prędkość samochodu do pojazdów jadących z przodu. Zintegrowany system Lane Assist pomaga utrzymać pojazd na pasie ruchu, wykonując w razie potrzeby nieznaczne korekty kierownicą. Travel Assist wykorzystuje także funkcję Hands-on Detect, aby sprawdzić, czy kierowca dotyka kierownicy.

Zdjęcie Skoda Fabia Monte Carlo

System Park Assist pomaga w manewrach parkowania. Asystent działa przy prędkości do 40 km/h, wyświetlając odpowiednie miejsca do parkowania równoległego i zatokowego, a w razie potrzeby może przejąć sterowanie kierownicą. Co więcej, system Manoeuvre Assist wykrywa przeszkodę przed lub za samochodem podczas parkowania i automatycznie uruchamia hamulce.

Obecna Fabia to trzecia generacja tego modelu, dostępna w wersji Monte Carlo. W 2011 roku Skoda wprowadziła ten wariant wraz z drugą generacją Fabii. W 2014 roku w jej ślady poszła też trzecia generacja.

Fabia czwartej generacji jest obecnie trzecim modelem Skody dostępnym w wersji Monte Carlo. Pozostałe to Scala i Kamiq.